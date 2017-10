#CARTABIANCA/ Anticipazioni puntata 31 ottobre: i referendum in Lombardia e Veneto al centro della serata?

#CartaBianca, anticipazioni 31 ottobre: quali saranno i temi e gli ospiti della nuova puntata del programma di approfondimento politico di Raitre condotto da Bianca Berlinguer?

31 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

#Cartabianca, Raitre

Oggi, martedì 31 ottobre, alle 21.10 su Raitre, si torna a parlare di politica e attualità con Bianca Berlinguer che, con Geppi Cucciari e Flavio Insinna conduce una nuova puntata di #Cartabianca, il programma di approfondimento politico che, ogni settimana, si scontra con il programma di La7, DiMartedì di Giovanni Floris. La sfida agli ascolti tra i due programmi di approfondimento politico e sociale della televisione italiana è uno scontro diretto. La settimana scorsa, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer ha incollato davanti ai teleschermi 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.7% facendo registrare un netto calo rispetto alla precedente puntata quando, davanti ai teleschermi c’erano stati 951.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Ascolti in netto rialzo, invece, per Giovanni Floris e il suo DiMartedì che porta a casa 1.128.000 spettatori con uno share del 4.9% mentre una settimana prima aveva incollato davanti ai televisori 905.000 spettatori con uno share del 4%. Tra Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, dunque, è una lotta diretta. Chi vincerà la sfida questa settimana?

#CARTABIANCA, I POSSIBILI TEMI DELLA PUNTATA

Quali saranno i temi che Bianca Berlinguer affronterà con i suoi ospiti nella puntata odierna di #Cartabianca? Particolare attenzione viene data alla politica. Questa sera, uno degli argomenti più scottanti potrebbe essere il referendum per l’autonomia in Lombardia e in Veneto. Nel resto d’Italia si teme una situazione analoga a quella spagnola dove la Catalogna, dopo il referendum, ha annunciato l’indipendenza. L’intento della Lombardia e del Veneto è fare la stessa cosa? Quali potrebbero essere gli scenari per la situazione politica italiana? Tra i temi d’attualità, invece, potrebbe esserci ancora quello della violenza dopo la brutale aggressione subita da un bengalese a Roma. L’immigrato, sabato notte, è stato aggredito da un gruppo di bulli 18enni che lo hanno massacrato di botte al termine del suo turno di lavoro. Ancora ricoverato al San Camillo di Roma, il bengalese, ai microfoni del Corriere.it, ha raccontato i dettagli choc dell’aggressione subita: “avevo finito di lavorare da poco - dice al Corriere - Ero uscito dal ristorante a Campo de’ Fiori con un collega egiziano e insieme ci siamo incamminati come sempre verso la fermata dell’autobus per tornare a casa. All’improvviso ho sentito uno che ci diceva ‘negri di m..., immigrati dovete sparire, andate via!’. Non capisco perché mi hanno ridotto così”. Bianca Berlinguer si occuperà anche dell’ennesimo caso di violenza scatenato dal razzismo?

© Riproduzione Riservata.