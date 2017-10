AMICI 17 CASTING/ Stefano De Martino e Marcello Sacchetta accolgono gli aspiranti studenti (oggi, 31 ottobre)

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Amici Casting su Real Time

Oggi, martedì 31 ottobre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda la seconda puntata dei casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Dal lunedì al venerdì andranno in onda le audizioni degli aspiranti concorrenti, che verranno supportati dai ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Il primo pomeridiano di Amici 17 su Canale 5 andrà in onda in diretta sabato 18 novembre e dal 20 novembre su Real Time andrà in onda la striscia quotidiana pomeridiana, che racconterà ogni giorno la vita all’interno della scuola. In questa nuova edizione di Amici i candidati scoprono subito - già dai casting - se saranno ammessi o meno alla prima puntata del sabato pomeriggio in cui viene formata la classe. In attesa di scoprire chi saranno i cantanti e i ballerini che oggi cercheranno di conquistare un posto nella scuola, vediamo come è andata la prima puntata dei casting.

LA PRIMA PUNTATA DI AMICI CASTING

Il primo ad esibirsi è il ballerino Davide: attualmente lavora come cameriere e vorrebbe entrare nella scuola per studiare stili che non ha ancora avuto modo di approfondire. Purtroppo la sua esibizione non convince la commissione. La seconda ad esibirsi è Carmen, cantante. La ragazza porta un inedito dedicato al padre, che passa la maggior parte dell’anno imbarcato su una nave per lavoro. Carmen è la prima candidata al banco di Amici 17. È il turno di Debora, seconda cantante, che non riesce a superare lo step. Sale sul palco il ballerino Vittorio Ardovino che dal calcio ha deciso di dedicarsi totalmente alla danza. Il ragazzo supera l’esame. Emanuele, cantante autodidatta, presenta il suo inedito scritto metà in italiano e metà in francese, ma non ce la fa. Lo stesso vale per il cantante Nico. L’ultimo a esibirsi è Elliot, cantante inglese, che propone un brano di Justin Bieber e ottiene il posto per la puntata speciale del sabato.

