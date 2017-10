Andrea Dermanis / Il fidanzato di Mika, insieme da 10 anni tra alti e bassi: "Ma è la mia famiglia"

Andrea Dermanis: il fidanzato Mika, insieme da 10 anni tra alti e bassi. "Ma è la mia famiglia", ha dichiarato il cantante franco-libanese. Le ultime notizie sulla coppia

31 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Andrea Dermanis, il fidanzato Mika (Foto: Chi)

Andrea Dermanis è molto più che un fidanzato per Mika: è la sua famiglia. Lo ha dichiarato in un'intervista a Donna Moderna, "scucendosi" su un tema sul quale tende a non esporsi. «La mia famiglia è il mio fidanzato, e poi quella in cui sono nato, e il clan che si crea quando lavoro», ha dichiarato il cantante, che ha confermato di non pensare ancora ai figli, nonostante sia legato al fidanzato da un rapporto decennale. «Forse non penso ancora ai figli perché non ho mai sofferto la morte di una persona cara. Quando succederà, magari mi verrà più naturale cercare di riempire quel vuoto affettivo». Si sa poco di Andrea Dermanis, che evidentemente ha in comune con Mika la riservatezza. Tra l'altro ancora oggi l'artista nel suo privato vive diviso tra la piena libertà che ha raggiunto e il problema di essere accettato al 100%: «Con alcune persone della mia famiglia ho ancora difficoltà ad affrontare apertamente la mia sessualità. So che probabilmente non mi lascerò mai andare ad un contatto fisico con il mio compagno di fronte a mia nonna. È una donna di un’altra generazione, rispetto la sua sensibilità». Insieme però sono stati paparazzati quest'estate: prima a Parigi in occasione del Roland Garros e poi in Italia, più precisamente a Roma.

ANDREA DERMANIS, LO STORICO COMPAGNO DI MIKA

Ma chi è Andreas Dermanis? Lo storico compagno di Mika è un regista di origini greco-inglesi. Il suo nome è spuntato per la prima volta sui social quando il cantante franco-libanese, ex giudice di X Factor, gli dedicò un lungo messaggio. Conosciuto semplicemente con il nome di Andy, è poco presente sui social, una scelta che conferma il carattere schivo per il quale è rimasto a lungo lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Insieme da tanti anni, Andreas e Mika hanno attraversato momenti di alti e bassi prima di rendere solida la loro relazione. Hanno superato diversi momenti difficili e crisi per essere la coppia forte di oggi. Mika, come ricorda Novella 2000, ha più volte dichiarato quanto a volte la relazione con il regista e direttore inglese di origini greche sia stata difficile, ma il sentimento reciproco ha permesso loro di restare uniti fino a oggi. Insieme al fidanzato vive nella sua residenza londinese: «Il mio compagno si ritrova sempre circondato da estranei. Lui ci perde la testa».

© Riproduzione Riservata.