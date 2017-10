Anna Tedesco/ Uomini e Donne: Angelo è il principe azzurro che stava aspettando? (Trono Over)

Anna Tedesco e Angelo lasceranno presto il parterre del trono over di Uomini e Donne? La dama è sempre più presa dall'affascinante cavaliere che ha fatto breccia nel suo cuore.

31 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Anna Tedesco

Anna Tedesco lascerà lo studio del trono over di Uomini e Donne con Angelo? La conoscenza tra la bellissima dama e il cavaliere procede a gonfie vele. Dopo alcune piccole incomprensioni, i due sono riusciti a trovare un punto d’incontro e non è da escludere un addio nelle prossime settimane. Sin dal suo arrivo nel parterre del trono over, Anna ha sempre detto di essere alla ricerca del vero amore. Pur avendo sempre avuto voglia d’innamorarsi, la dama non ha mai avuto intenzione di rinunciare alla propria libertà e indipendenza che Angelo rispetta totalmente. Accanto al cavaliere, Anna si sente una donna felice e appagata come fa intuire dai post che pubblica sui social. "Buongiorno ai pensieri positivi, ai sogni più belli, ai desideri che custodiamo nel cuore... Buongiorno a tutto ciò che ci ruba un sorriso e ci infonde speranza. Buongiorno a noi, buongiorno alla vita...”, ha scritto alcuni giorni fa non riuscendo a nascondere la sua felicità. Angelo, dunque, è il principe azzurri che Anna stava aspettando?

LE PAROLE DI ANNA TEDESCO

Dopo aver superato diverse delusioni sentimentali, Anna Tedesco si è tuffata a capofitto nella storia con Angelo che, finora, le sta regalando tante gioie. A proposito della conoscenza con il cavaliere, la dama ha detto: “La nostra conoscenza sta andando bene, tra alti e bassi, quando siamo insieme che lui viene spesso a Gubbio così come io vado a Napoli, stiamo bene, i problemi nascono quando siamo separati perchè a volte una frase può essere fraintesa. Lui comunque è una persona molto presente, lui non mi abbraccia, mi avvolge, è uno protettivo però ogni tanto ha questi explois che arrivano però anche da parte mia". Parole importanti che lasciano pensare ad un lieto fine tra Anna e Angelo. La coppia piace molto ai fans che sperano di vederli presto lontani dalle telecamere per vivere il loro amore. La dama e il cavaliere, dunque, lasceranno presto il parterre del trono over?

