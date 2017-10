AnnaMaria/ Uomini e donne, la segnalazione di Gianni Sperti le costerà cara?

Una segnalazione arriva in studio a Uomini e Donne e travolge la bella AnnaMaria, la dama ha una relazione al di fuori con un ex del trono over? Ecco cosa succederà

31 ottobre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Uomini e donne torna in onda oggi con una puntata davvero da non perdere soprattutto per via della presenza di Gianni Sperti che torna a fare quello che gli riesce meglio: le segnalazioni anti-furfanti. Proprio la puntata di oggi lo vedrà entrare in scena per prendere la parola contro una delle dame del trono over, Annamaria. La registrazione andata in scena ormai due settimane fa andrà in onda a partire da oggi e, dopo aver dato ampio spazio a Gemma Galgani, passerà ad occuparsi proprio del caso di AnnaMaria. La dama tornerà al centro dello studio e sarà proprio allora che l'opinionista ed ballerino prenderà la parola per dire la sua a riguardo. Secondo quanto racconta Gianni Sperti sembra proprio che una signora di Napoli abbia avuto modo di incontrare la dama. Fin qui tutto normale se non fosse che la donna non era da sola ma con una vecchia conoscenza del programma, Raffaele.

ANNAMARIA LASCERÀ IL PROGRAMMA?

Anche in quel momento poteva non esserci niente di male e invece non è così. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, vedremo Gianni Sperti uscire per recuperare il nome della signora e farla parlare proprio con la dama per metterla con le spalle al muro rivelando atteggiamenti intimi tra lei e Raffaele. A quanto pare AnnaMaria sta mentendo e in queste settimane è stata in studio per un po' di visibilità mentre fuori viveva la sua storia clandestina con l'ex cavaliere. AnnaMaria rimanda al mittente le accuse e quando in studio si presenta il ginor Vito, vedovo da sette anni e un po' sovrappeso, lei decide di volerlo conoscere ma Gianni non crede al suo interesse. Questo costerà alla dama la permanenza nello studio di Uomini e donne?

