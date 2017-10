Beautiful / Sally Spectra davanti ad un bivio: è costretta a tradire Thomas? (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 31 ottobre: Sally Spectra è indecisa sul boicottaggio nei confronti della Spectra Fashions. Avrà il coraggio di tradire Thomas?

31 ottobre 2017

A partire dalla puntata di Beautiful di oggi, molti protagonisti rientreranno a Los Angeles dove saranno chiamati ad affrontare i problemi che avevano lasciato prima della partenza. Sarà proprio questo il caso si Sally Spectra, che si era diretta in Australia in fretta e furia non appena saputo del viaggio di Thomas. Tornata a casa, l'aspirante stilista rivedrà nonna Shirley che le ricorderà i precedenti programmi rivolti alla Forrester Creations: rubare i bozzetti disegnati da Thomas e Ridge, sfruttando la presenza di Coco come stagista. L'idea sarà di usare la telecamere nascosta nel ciondolo della ragazza, che purtroppo non sarà a conoscenza delle vere intenzioni della sua famiglia. Ma mentre Shirley e Saul spieranno i movimenti dell'ignara Coco nella casa di moda avversaria, Sally comincerà a vacillare davanti a questo piano. Quanto accaduto con Thomas durante il viaggio in Australia le ha fatto capire di tenere molto a lui e di non volere tradire la sua fiducia nel peggiore dei modi.

Beautiful tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 per un appuntamento dedicato ai rapporti non idilliaci tra Forrester e Spectra. Shirley metterà le cose in chiaro con Sally dicendole che, nonostante i suoi sentimenti per Thomas, dovrà portare avanti nelle modalità previste il boicottaggio nei confronti della casa di moda avversaria. L'aspirante stilista però sembrerà avere le idee chiare verso Thomas: il loro si sta trasformando in vero amore? Nel frattempo, i dubbi saranno all'ordine del giorno anche tra i Forrester. La cotta di R.J. nei confronti di Coco sarà oramai di dominio pubblico e anche l'interesse di Thomas per Sally sarà evidente. Ciò porterà all'innegabile preoccupazione di Rick e degli altri Forrester, secondo i quali questa sorta di gemellaggio potrebbe causare soltanto guai. E considerando i progetti nascosti della Spectra, forse questa opinione non sarà così sbagliata...

