C'è chi dice no/ Su Rete 4 il film con Paola Cortellesi (oggi, 31 ottobre 2017)

C'è chi dice no, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 31 ottobre 2017. Nel cast: Paola Cortellesi e Paolo Ruffini, alla regia Giambattista Avellino. La trama del film nel dettaglio.

31 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST PAOLA CORTELLESI E PAOLO RUFFINI

C'è chi dice no va in onda su Rete 4 oggi, martedì 31 ottobre 2017, alle ore 23.35. Una commedia del 2011 che è stata diretta da Giambattista Avellino (Un Natale con i fiocchi, Nati stanchi, La matassa) e interpretata da Luca Argentero (mangia prega ama, Noi e la Giulia, Fratelli unici), Paola Cortellesi (Scusate se esisto, Un boss in salotto, Gli ultimi saranno ultimi) e Paolo Ruffini (Fuga di cervelli, Tutto molto bello, Ex - Amici come prima). Questo è il primo film diretto da Avellino a non essere interpretato dal duo comico di Ficarra e Picone. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

C'È CHI DICE NO, LA TRAMA DEL FILM

Max (Luca Argentero), Irma (Paola Cortellesi) e Samuele (Paolo Ruffini) sono tre ex compagni di liceo che si ritrovano a una rimpatriata anni dopo. Tutti e tre scoprono di avere lavorato a lungo e inutilmente per realizzare il loro sogno, per poi vedersi scavalcare da dei raccomandati senza merito. Max sognava di diventare un giornalista, Irma ha studiato medicina e Samuele pensava di intraprendere la carriera di ricercatore universitario, ma i sogni di tutti e tre sono stati infranti. Alla riunione di classe i tre sono costretti a sentire gli ex compagni di buona famiglia raccontare dei loro successi lavorativi, ottenuti grazie alle conoscenze e alle amicizie dei genitori. Max, Irma e Samuele, decidono allora di coalizzarsi ed insieme cercare di ottenere ciò che gli spetta. Nascono così i Pirati al Merito, un'associazione segreta dedita ad usare mezzi leciti ed illeciti per allontanare i raccomandati e lasciare i posti di prestigio a chi li merita. I poliziotti chiamati ad indagare su di loro possono fare ben poco perchè in fondo, non sono molto diversi dai Pirati. Non hanno i mezzi per agire e ogni loro iniziativa è ostacolata da superiori raccomandati ed incapaci. Nel frattempo però Max, assunto ormai da anni a progetto presso un giornale, riesce ad ottenere un posto come inviato, ma non lo confessa agli altri per paura della loro reazione. Se la sua determinazione è in calo, quella di Samuele è più salda che mai, soprattutto per fare giustizia nella situazione di una sua amica. Quest'ultima, brillante studentessa universitaria, è stata messa da parte con un concorso truccato ed oggi gestisce un chiosco di hot dog, ma non si rassegna alla sua situazione.

