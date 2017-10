Cecilia Rodriguez e Francesco Monte/ Video, il confronto al Grande Fratello Vip 2

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, il confronto tra i due ormai ex fidanzati in diretta al Grande Fratello Vip 2: ecco il video del dialogo e delle reazioni

Si è tenuto pochi minuti fa l'atteso confronto tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2. Dopo una settimana di tensione e di apprensione per il futuro della famosa coppia, poco fa c'è stata la resa dei conti tra i due, possiamo dire, ex compagni. Sì, perchè la showgirl argentina ha deciso di rompere il rapporto con Francesco Monte, con l'infatuazione per Ignazio Moser che l'ha conquistata nel corso delle settimane. “Ti dico solo questo: tu vai avanti, segui i tuoi sogni. Non mi aspettare in questo momento, pensa a te stesso come sto facendo io: forse è la cosa più sbagliata, forse non lo è. In questo momento ho bisogno di questo: non è una questione di scelta fra te e Ignazio”, queste le parole di Cecilia Rodriguez. Francesco Monte annuisce e cerca di capire qual è la vera situazione, se si tratta di amore o solo di una cotta furtiva. Continua Cecilia Rodriguez: “Non sto parlando in maniera confusa: in questa esperienza mi sono ascoltata e ho capito delle cose”.

IL VIDEO DEL CONFRONTO

Un duro confronto tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, con la showgirl argentina che ha provato a spiegare ciò che prova per Ignazio Moser: “Ho trovato delle cose in lui che mi piacciono un sacco”. Di fronte al lungo discorso, Francesco Monte la incalza e sottolinea il perchè: “Sto cercando di capire, concedimelo”. Ancora più chiara, successivamente, Cecilia: ”La mia scelta è stata questa, di essere egoista e di pensare a Cecilia”. Una scelta chiara, quella di rompere il rapporto, per la quale si sente in colpa: “Ti chiedo scusa per le mancanze di rispetto a te, alla tua famiglia. Io penso a te e alla tua famiglia, siete stati la mia vita e un pezzo del mio cuore”. Scuse, accompagnate da un'ulteriore motivazione del perchè della sua decisione: “Nella mia vita ho sempre pensato agli altri, ho cercato di accontentare tutti". Una decisione sorprendente quella dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che proverà ora a capire il reale sentimento che prova per il ciclista Ignazio Moser.

Cecilia deve fare l'ultimo saluto a Francesco: come andrà a finire? #GFVIP pic.twitter.com/pMrhnwQWt7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 30 ottobre 2017

