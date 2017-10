DITA VON TEESE/ "sono entusiasta della diversità del mio pubblico, non più solo uomini!" (Stasera Casa Mika)

La modella e showgirl Dita von Teese è tra gli ospiti che questa sera saranno su Rai 2 nella prima puntata della seconda stagione dello show musicale Stasera casa Mika.

31 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Dita Von Teese ospite a Stasera casa Mika

THE QUEEN OF THE NEO BURLESQUE

La prima ospite internazionale di questa seconda stagione della trasmissione Stasera Casa Mika è la modella e showgirl americana Heather Reneè Sweet meglio conosciuta come il nome d’arte di Dita von Teese. Diventata famosa come The Queen of Neo Burlesque per aver ridato slancio negli ultimi anni al genere burlesque, l’artista in questi ultimi mesi ha attraversato gli Stati Uniti con uno spettacolo intitolato The Art of the Teese, con il quale ha ripreso gli spettacoli del genere a partire dagli anni Trenta. Durante un’intervista rilasciata al portale americano Axs.com, parlando del genere ha spiegato: “Negli anni Trenta il burlesque è stato orientato verso gli uomini con temi di risqué, è stato considerato una forma illegale di intrattenimento. Sono parte della sua risistemazione in una nuova forma e direi che l'80 per cento del pubblico sono ora donne. La comunità LGTB arriva anche ai miei spettacoli e sono entusiasta della diversità del mio pubblico, ma non è più solo per gli uomini”.

LA CARRIERA DI DITA VON TEESE

Dita von Teese è nata a Rochester il 28 settembre del 1972. La scelta di questo nome d’arte è dovuta alla volontà di omaggiare l’attrice tedesca Dita Parlo mentre il cognome è stato scelto dalla rivista PlayBoy nel 2002 in ragione della necessità di trovare un cognome per apparire in copertina. Tra l’altro è frutto di un errore di stampa in quanto Dita aveva scelto da un elenco telefonico il cognome Von Treese che poi fu erroneamente riportato sulla rivista come Von Teese. In ragione della passione della madre per i Musical in Technicolor anni Quaranta, sin da bambina sviluppa a sua volta la stessa passione che la portava ad immedesimarsi nelle dive della Hollywood old style esibendo dei look abbastanza retrò. Dopo aver iniziato a studiare danza classica, Dita diventa una ottima ballerina con la sua carriera che ha inizio come stripper in un locale di spogliarello a soli 19 anni. È diventata famosa a partire dai primi anni Duemila per i suoi spettacoli incentrati sul genere burlesque. È stata anche testimonial di importanti campagne pubblicitarie e protagonista di svariati film.

