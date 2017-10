ELISA TOFFOLI/ La concretezza arriva dai figli (Stasera Casa Mika)

La cantante italiana Elisa Toffoli è tra gli ospiti che questa sera saranno su Rai 2 nella prima puntata della seconda stagione dello show musicale Stasera casa Mika.

31 ottobre 2017

Elisa Toffoli, Stasera casa Mika.

IN FAVORE DELLA PICCOLA ELISA

Piuttosto rilevante è anche l’elenco degli ospiti di Stasera Casa Mika tra cui la celebrata ed amata cantante friulana Elisa Toffoli. In attesa di ascoltare magari un duetto tra Mika ed Elisa, vi segnaliamo come nelle ultime ore anche l’ex coach di Amici si sia fatta ‘megafano’ sui social della campagna a favore della piccola Elisa, una bambina di soli 3 anni affetta da Leucemia alla disperata ricerca di un donatore compatibile di midollo osseo. Nello specifico Elisa ha pubblicato un post nel quale si legge: “Solo una persona su 100.000 è compatibile con chi aspetta un trapianto di midollo osseo: potresti essere tu! Per aiutare la piccola Elisa e tutte le persone in attesa di un donatore compatibile, visita il sito www.admo.it e scopri come puoi fare la tipizzazione e aggiungerti al Registro dei Donatori”. Clicca qui per vedere il post.

ELISA TOFFOLI: I MIEI FIGLI MI HANNO CAMBIATA

Recentemente Elisa Toffoli ha festeggiato i primi venti anni di carriera con uno straordinario evento andato in scena all’Arena di Verona suddiviso in quattro affascinanti serate. La cantante in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, si è raccontata parlando della sua carriera e dell’importanza di avere una splendida famiglia. Queste le parole di una degli artisti italiani più amati ed apprezzati all’estero: “Appartengo alla categoria di quelli che si svegliano la mattina e decidono cosa fare, metodo affascinante ma impegnativo, che alle volte ti spinge in crisi negative o in confusione, ma che ti permette anche di sorprenderti sempre.. I miei due figli? Mi hanno dato un po' più di concretezza. Ma io cerco di tenere viva anche la parte del gioco, che dovrebbe esserci sempre quando crei. È una costante ricerca di equilibrio”.

