EX/ Su canale Nove il film con Claudio Bisio e Alessandro Gassman (oggi, 31 ottobre 2017)

Ex, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 31 ottobre 2017. Nel cast: Claudio Bisio e Alessandro Gassmann, alla regia Enrico Brizzi. La trama del film nel dettaglio.

31 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

CLAUDIO BISIO E ALESSANDRO GASSMAN NEL CAST

Il film Ex va in onda su Canale Nove oggi, martedì 31 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una commedia corale all'italiana che è stata diretta da Enrico Brizzi nel 2009 con un cast ricchissimo di vere e proprie stelle della commedia italiana, protagonisti nei rispettivi episodi che si intersecano l'uno con l'altro. Partecipano infatti alla pellicola Claudio Bisio nel ruolo di Sergio, Carla Signoris nella parte di Loredana, Nancy Brilli è Caterina mentre Claudia Gerini interpreta Elisa. E poi ancora fanno parte del cast Silvio Orlando (Luca), Fabio De Luigi (Paolo), Alessandro Gassmann (Davide), Enzo Salvi (il tassista), Elena Sofia Ricci (Michela), Gianmarco Tognazzi (Corrado), Vincenzo Salemme (Filippo), Cristiana Capotondi (Giulia), Enrico Montesano (Antonio) e Flavio Insinna (Don Lorenzo), solo per citare alcuni dei personaggi più famosi che fanno parte del film.

EX, LA TRAMA DEL FILM

Le storie di 'Ex' si intersecano in virtù della conoscenza comune almeno di parte dei personaggi, ed hanno tutte l'amore come filo conduttore. Si parte da Sergio, uno psicologo che dopo la separazione si ritrova più che mai solo, senza neanche l'affido delle due figlie ed abituato dunque alla più completa libertà, anche dal punto di vista sentimentale. Luca e Loredana sono invece una coppia in crisi, col marito che alla fine decide di procedere al divorzio. I figli dei due sono Andrea e Giulia, che vive una relazione a Parigi, dove lavora, con Marc, un ragazzo francese che entra in crisi quando scopre che la ragazza deve trasferirsi, sempre per lavoro, a Wellington in Nuova Zelanda. Nel frattempo, Paolo, fidanzato con la disinibita disc jockey Monique, viene picchiato dal suo ex, Davide, e rinuncia però a denunciarlo quando scopre che si tratta di un poliziotto. Proprio Davide, dopo aver incontrato Paolo in ospedale, viene chiamato per un intervento d'urgenza, deve rilevare la morte di una donna in un incidente stradale a causa di un colpo di sonno. Si tratta di Michela, la moglie di Sergio, che si ritrova così alle prese con l'affidamento delle figlie e completamente privo di quella libertà che gli sembrava ormai indispensabile. Le storie dei vari personaggi iniziano così ad intrecciarsi, ed iniziano ad aumentare gli equivoci che dimostrano la difficoltà delle varie storie d'amore in corso. Sergio non riesce a capire quanto la sua vecchia fiamma Michela tenga a lui, mentre Giulia e Marc vengono messi a dura prova dalla distanza forzata nel vivere il loro rapporto. La presenza sullo sfondo di Davide renderà invece invivibile il rapporto tra Paolo e Monique, con i due che saranno costretti a numerosi spostamenti assurdi per evitare di ritrovarsi nelle grinfie del gelosissimo ex.

