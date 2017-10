Fabrizio Frizzi, come sta?/ Ultime notizie, il saluto di Carlo Conti e Anna Falchi (condizioni di salute)

Fabrizio Frizzi, come sta? Le ultime notizie di oggi sulle condizioni di salute del conduttore e gli aggiornamenti. Il saluto di Carlo Conti e Anna Falchi al collega e amico

31 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi, come sta?

Fabrizio Frizzi come sta per davvero? Quali sono le sue reali condizioni di salute? Le domande che si fanno quasi tutti, ma noi proviamo ad attenedrci ai fatti. «Torno a L'Eredità perché il professore di ruolo ci ha fatto uno scherzetto», così Carlo Conti ha aperto ieri la nuova puntata del programma condotto da Fabrizio Frizzi. Il presentatore toscano è tornato al timone a causa del malore che ha colpito il collega, che si sta riprendendo da una lieve ischemia. Ma Conti è pronto a lasciare nuovamente la guida del programma all'amico: «Tempo fa ci dicemmo che avremmo guidato questa casa insieme, ma tu sei il pilota titolare, io sono solo supplente», ha aggiunto nell'apertura della nuova puntata. Era il 13 aprile 2014 quando lasciò la conduzione de L'Eredità a Fabrizio Frizzi, che ha poi sostituito dal 14 settembre di quell'anno, ma solo per un mese. La speranza è che stavolta la "supplenza" duri meno: «Torna presto!», ha infatti detto Carlo Conti, rivolgendosi direttamente all'amico e collega. Del resto, le condizioni di salute del conduttore sono migliorate, ma è ancora presto per pensare ad un suo ritorno di fronte ad una telecamera. Quello che conta è che stia meglio, il resto verrà da sé.

FABRIZIO FRIZZI COEM STA? IL SALUTO DI ANNA FALCHI E IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA

Momenti di commozione a La Vita in diretta quando Anna Falchi ha parlato di Fabrizio Frizzi. Il programma di Raiuno è tornato ad occuparsi del conduttore, ricoverato all'Umberto I di Roma in seguito ad una lieve ischemia. In studio era presente l'attrice, che ha voluto salutare l'amico: «Gli mando un bacione». Anna Falchi ha poi fatto un tuffo nel passato, rievocando alcuni aneddoti: «Fabrizio è stata la prima persona a volermi nel mondo dello spettacolo quando avevo 18 anni». Il riferimento della showgirl è al 1989, anno in cui Fabrizio Frizzi era conduttore di Miss Italia, edizione nella quale la giovanissima Anna era tra le concorrenti. La famiglia del conduttore intanto ha ringraziato il pubblico e gli amici della Rai «per il grande affetto e l'attenzione dimostrata per le condizioni di salute di Fabrizio», ma al tempo stesso ha chiesto riserbo e discrezione. «Fabrizio - nella sua vita personale e professionale - ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata. Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti ... 'GHIGLIOTTINE'», recita il comunicato diffuso dalla famiglia.

© Riproduzione Riservata.