Francesco Arca papà bis / Irene Capuano è incinta: secondo bebè per la coppia dopo Maria Sole

Francesco Arca diventerà papà per la seconda volta! La fidanzata Irene Capuano è incinta: secondo figlio in arrivo per la coppia dopo Maria Sole

31 ottobre 2017 Anna Montesano

Francesco Arca e Irene Capuano

Francesco Arca e Irene Capuano attendono un altro figlio. Il lieto annuncio è stato fatto dall'attore attraverso "Chi", il settimanale di Alfonso Signorini in edicola da domani 1° Novembre. Queste le parole di Francesco Arca: "Sarò di nuovo papà. Maria Sole desiderava un fratellino e con grande gioia l'abbiamo accontentata. Abbiamo sempre voluto una famiglia numerosa. Mi sento molto fortunato, sto vivendo un momento della mia vita davvero bellissimo". Una grandissima gioia per la coppia, felicissima di allargare ulteriormente la famiglia con un altro bebè. Intanto Francesco Arca continua ad essere protagonista in tv approdando alla semifinale di Pechino Express con Rocco Giusti coppia che insieme formano "I Maschi".

SECONDO BEBÈ PER FRANCESCO ARCA!

Domani i due proveranno a centrare la finalissima. Ripercorriamo ora la carriera recente di Francesco Arca. Nel 2014 è il protagonista del nuovo film di Ferzan Özpetek Allacciate le cinture in cui recita accanto a Kasia Smutniak. È quindi nel cast della fiction di Rai 2 Rex nel ruolo del commissario Terzani. Nel 2015 fa una comparsa nel nuovo film di James Bond Spectre diretto da Sam Mendes. Nel gennaio 2016 appare nel video di Io di te non ho paura di Emma Marrone e poco dopo partecipa alla prima edizione del nuovo talent show per bambini Pequeños gigantes Italia condotto da Belén Rodríguez su Canale 5 nel ruolo di giurato insieme a Claudio Amendola e Megan Montaner. Nel 2017 partecipa al reality show Pechino Express in coppia con il collega Rocco Giusti: i due concorrenti, sotto il nome de "I Maschi", hanno viaggiato spostandosi dalle Filippine fino al Giappone, passando per Taiwan. Domani sono attesi dalla semifinale.

