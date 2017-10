Francesco Monte e Ignazio Moser/ Video, "Tu manchi di rispetto all'essere uomo" (Grande Fratello Vip 2)

Francesco Monte è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2 e si è confrontato con Ignazio Moser, muovendo pesanti accuse per il comportamento tenuto con Cecilia Rodriguez (video)

31 ottobre 2017 - agg. 31 ottobre 2017, 9.03 Redazione

Francesco Monte vs Ignazio Moser

La puntata serale del Grande Fratello Vip 2 di ieri sera non ha deluso le aspettative, concedendo ampio spazio alla visita di Francesco Monte alla Casa più spiata d'Italia. Dopo avere assistito inerte all'avvicinamento avvenuto tra la fidanzata Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser, l'ex tronista ha chiesto il confronto diretto con i due protagonisti di questo inatteso flirt. Sono state quindi trasmesse le immagini relative alla 'nuova' coppia (pubblicizzata in ogni modo dalla trasmissione) in seguito alle quali a Cecilia è stato chiesto di trasferirsi nella stanza ovale mentre Francesco ha ottenuto il permesso di varcare la porta rossa. A differenza di quanto ci si sarebbe aspettati, non ha incontrato subito la fidanzata. Monte ha dovuto prima vedersela con Ignazio Moser, colpevole a suo avviso di un comportamento a dir poco inadeguato. Seduti l'uno di fronte all'altro i due rivali si sono scambiati diverse frecciatine, che hanno confermato l'opinione negativa di Francesco verso il gieffino.

Dure critiche di Francesco Monte e Ignazio Moser

Il primo a intervenire è stato Ignazio Moser che ha dichiarato: "Penso di essere sempre stato onesto e non penso di doverti delle scuse, non credo di aver mancato di rispetto a te. Mi dispiace per te che sei dall'altra parte". Durissima la replica di Francesco Monte: "Tu manchi di rispetto all'essere uomo. Lei ha delle sue colpe, ma tu non sei uomo perché ci provi con tutte le donne della Casa. Non ti odio, mi sei indifferente. Volevo guardare la persona che si sta comportando da piovra con tutte, compresa la mia ragazza. Mi spiace che mio cognato Jeremias non capisca che lo hai usato per arrivare a Cecilia". Monte ha ricordato a Moser le sue precedenti dichiarazioni riguardo le donne da lui conquistate, siano state esse impegnate oppure no. E Cecilia è stata ovviamente inserita in questo gruppo. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni nei confronti di Jeremias (che in lacrime guardava dallo schermo il confronto), Ignazio ha ribattuto con sicurezza, affermando che il suo rapporto con il terzo fratello Rodriguez non deve in nessun modo essere messo in discussione. Clicca qui per vedere il video del confronto tra Francesco Monte e Ignazio Moser.

