Francesco Monte e Ignazio Moser/ Video, il confronto al Grande Fratello Vip 2

Francesco Monte e Ignazio Moser, ecco il tanto atteso confronto al Grande Fratello Vip 2 tra i due uomini del cuore di Cecilia Rodriguez, il video e le ultimissime news

Francesco Monte e Ignazio Moser, è giunto il momento dell'atteso confronto tra il fidanzato e l'aspirante compagno di Cecilia Rodriguez. Pochi minuti fa, al Grande Fratello Vip 2, l'ex tronista è entrato nella casa ed ha avuto modo di parlare con il ciclista: “Non ti conosco, ma penso di sapere chi sei”, l'esordio di Ignazio Moser. Continua: “Dall’inizio sono sempre stato molto onesto” e sottolinea “ho sempre rispettato la sua situazione, il suo fidanzamento. Nei tuoi confronti non mi sento di doverti delle scuse, mi dispiace perché eri dall’altra parte. Ma non mi sento di doverti delle scuse”. Una presa di posizione decisa da parte di Moser, ma non tarda ad arrivare la replica del compagno di Cecilia Rodriguez: "Per me manchi di rispetto proprio all'essere uomo, perchè uno che si avvicina a tutte le donne e cerca di manipolarle come desidera non è Uomo". Parole forti da parte dell'ex tronista, che ha incalzato spesso Moser durante il confronto: "Se pensi davvero quello che stai dicendo devi guardarmi negli occhi".

FRANCESCO MONTE A IGNAZIO MOSER: "TI SEI COMPORTATO COME UNA PIOVRA"

Continua Francesco Monte, accusando Ignazio Moser: "Ti decanti da solo dicendo di aver bruciato delle madri di famiglia, ti descrivi da solo. Io non ti odio, mi sei indifferente. Ti sei comportato come una piovra, anche con la mia ragazza. Fai il falso perbenista, buono, coccolone per adescare le ragazze". E poi ecco il riferimento a Jeremias Rodriguez, suo cognato e suo grande amico: "Mi dispiace che mio cognato non si sia accorto che lo stavi usando per arrivare a Cecilia, hai fatto il giro alla larga. Potrei dilungarmi ma non ne vale la pena con te". Jeremias solo un mezzo, dunque, per poter arrivare a conquistare il cuore di Cecilia. Lo stesso Jeremias poco dopo ha avuto l'occasione di poter incontrare Francesco Monte, che lo ha abbracciato e gli ha detto qualcosa sottovoce all'orecchio. Parole che i due non hanno voluto rivelare davanti a tutti, neanche sotto richiesta di Cecilia.

Ecco il video del confronto tra Francesco Monte e Ignazio Moser, attimi di vera tensione ed adrenalina.

"Se pensi davvero quello che stai dicendo devi guardarmi negli occhi". Ecco il confronto tra Ignazio e Francesco. #GFVIP pic.twitter.com/Q3zSspmSuP — Grande Fratello (@GrandeFratello) 30 ottobre 2017

