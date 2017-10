GIULIA DE LELLIS / Video, il gioco culturale con Raffaello Tonon (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2 Giulia De Lellis, insieme a Raffaello Tonon, è stata scelta dal Castigatore per la prova di cultura. L'ex corteggiatrice sbaglia i nome delle tre caravelle.

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Giulia De Lellis

Ieri sera il Grande Fratello Vip ha sottoposto Giulia De Lellis e Raffaello Tonon a un test di cultura generale: il GF vuole riportarli nel ventre della cultura, il primo che va a sbattere contro la vistosa pancia al centro del bersaglio perde il duello. Ilari Blasi inizia a fare le domane a Raffaello Tonon: “Come comincia la Divina Commedia?”. Tonon, imbeccato dalla conduttrice, recita a modo suo i primi tre versi, ma non in modo corretto. E inizia ad avanzare verso la pancia. “Se il cane abbaia e il gatto miagola, l’elefante cosa fa?”, è la prima domanda per Giulia De Lellis. Lei risponde convinta: “Nitrisce”. Domanda di geografia per Tonon: “Con quali tre regioni confina la Puglia?”. Il concorrente dice Calabria, invece di Basilicata e avanza ancora. Giulia De Lellis deve dire il nome delle tre caravelle con cui Cristoforo Colombo partì alla volta dell’America: “La Nina, la Pinta e la Rossa”, è la risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Domanda di matematica per Raffaele: “Se ho 20 monete da 20 centesimi l’una, quanti euro ho?”. Tonno risponde correttamente- 4 euro - facendo avanzare Giulia.

SBAGLIA I NOMI DELLE TRE CARAVELLE

Ultima domanda per la De Lellis: “Qual è la capitale dell’Egitto?”. Lei chiede alla Blasi un suggerimento: “Puoi dirmi l’iniziale?”. “Il…”, le suggeriscono la Blasi e Tonon. “No, ti ho detto di dirmi l’iniziale”, insiste la De Lellis che non dà in tempo la risposta e perde il gioco. “Però lo sapevo”, dice la fidanzata di Andrea Damante dopo che gliel’hanno ricordato. Il gioco viene vinto da Raffaele Tonon che dormirà in una suite finora nascosta. Tantissimi i cinguettii su Twitter sulla performance culturale di Giulia: “I nuovi idoli.#LANINALAPINTALAROSSA. La rossa. Rendetevi conto”, “Ma veramente non sai qual è la capitale dell'Egitto?!?! #GFvip #giuliadelellis”, “IL..IL..IL.. Dai, almeno l'iniziale… muoio… #giuliadelellis #GFvip” e “Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ah no tre: e l'ignoranza di #Giuliadelellis”, sono solo alcuni dei commenti. Clicca qui per vedere il video del test culturale

