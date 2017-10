GIULIA ELIA/ Chi è l'autrice di 'Tabù Hiv' intervenuta a La Vita in Diretta

Giulia Elia, ecco chi è l'aspirante giornalista che ha firmato l'inchiesta 'Tabù Hiv' e che è intervenuta al programma La Vita in Diretta.

A volte le passioni si avverano. E' questo il caso della giovane Giulia Elia che è stata invitata su Rai 1 a parlare della triste vicenda di Valentino Talluto, un uomo accusato di aver contagiato la bellezza di 32 donne del virus dell'HIV. Giulia Elia ha parlato alla trasmissione 'La Vita in Diretta' della sua inchiesta intitolata 'Tabù HIV', che l'ha fatta affacciare per la prima volta al mondo della televisione e del giornalismo. La sieropositività, così tristemente popolare negli anni ottanta (all'epoca ci fu una vera e propria epidemia di massa a causa della scarsa conoscenza nell'ambito delle protezioni sessuali), è tornata alla ribalta proprio grazie a Valentino Talluto, reo di aver contagiato un numero così grande di donne. E' stato riconosciuto a carico del signor Talluto il reato di lesioni aggravate, il che ha fatto slittare la condanna alla bellezza di dieci anni di carcere. E si può dire che all'uomo le cose siano andate anche bene, visto che la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Giulia Elia si è occupata della questione con la suddetta inchiesta; ma chi è questa aspirante giornalista?

ASPIRANTE GIORNALISTA

Giulia Elia, 27enne, si è diplomata al conservatorio Santa Cecilia di Roma e dopo questa esperienza ha conseguito anche la laurea in Lettere presso l'Università di Roma La Sapienza. La mamma di Giulia è polacca e questo spiega il suo impegno in Polonia a favore di bambini poveri residenti nella città di Gdynia; dopo queste brevi esperienze inizia a lavorare presso alcune case editrici. Tra queste ricordiamo la casa Edizioni dell'Asino. Dopo anni di gavetta, ecco che arriva la grande occasione con la trasmissione televisiva PresaDiretta di Rai 3. Grazie a questa esperienza vede da vicino il mondo della televisione e del giornalismo, culminata poi con l'inchiesta 'Tabù Hiv' che le ha permesso di presentarsi definitivamente al grande pubblico. L'obiettivo è quello di fare della propria passione, ossia quella per il giornalismo, un lavoro vero e proprio; la strada intrapresa è quella giusta e i risultati iniziano a vedersi. Ma i cavalli di razza, si sa, si vedono alla fine...

