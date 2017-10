GRANDE FRATELLO VIP 2017/ La finale in onda il 5 dicembre, il lunedì sera va a Paolo Bonolis con Music

La finale del Grande Fratello Vip 2 è stata spostata a martedì 5 dicembre 2017 per dare spazio all'esordio della nuova edizione di Music, lo show condotto da Paolo Bonolis.

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Grande Fratello Vip 2

Dopo aver annunciato che la seconda edizione Grande Fratello Vip durerà due settimane in più del previsto, i vertici Mediaset hanno deciso di spostare la finale del reality show di Canale 5 ancora di un giorno, dal 4 dicembre al 5 dicembre. Il motivo è presto detto: lunedì 4 dicembre inizierà la seconda edizione di Musica, il programma condotto da Paolo Bonolis, che conquista così la prima serata del lunedì. Lo show musicale andrà in onda per tre lunedì di seguito, il 4, l’11 e il 18 dicembre e si chiuderà una settimana prima di Natale. Lo slittamento della finale del GF Vip ha provocato un ulteriore cambiamento nella programmazione: martedì 5 dicembre, sul secondo canale delle reti Mediaset, era in programma la diretta del match di Champions League tra Roma e Qarabag. Gli appassionati di Calcio dovranno accontentarsi di vedere, mercoledì 6 dicembre, il match tra Feyenoord e Napoli.

TORNA IL GRANDE FRATELLO DEI NON FAMOSI

Il Grande Fratello Vip terminerà quindi martedì 5 dicembre, eleggendo il vincitore di questa seconda edizione dedicata alla "celebrities" italiane (anche se il nome del vincitore sarà rivelato nelle prime ore di mercoledì), dando modo alla redazione di dedicarsi all’edizione Nip in arrivo nel 2018, tra gennaio e febbraio. Al timone dovrebbe tornare Alessia Marcuzzi, anche se sono stati fatti i nomi di Simona Ventura, Barbara D’Urso e Ilary Blasi. Il Grande Fratello durerà solo sei settimane e il vincitore anziché avere un premio in denaro si aggiudicherà la possibilità di partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

