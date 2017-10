Gemma Galgani/ Uomini e donne, Riccardo pronto a rubarle il cuore...e Guido?

Il triangolo amoroso è servito quando si parla di Gemma Galgani. La dama torinese di Uomini e donne è pronta ad aprire il suo cuore a Riccardo ma ecco arrivare Guido, cosa succederà?

31 ottobre 2017 Hedda Hopper

A sorpresa oggi niente trono classico ma una bella e intensa puntata del trono over di Uomini e donne che ripartirà proprio da Gemma Galgani e i suoi uomini. L'appuntamento è con la bella dama torinese che, come sempre, aprirà la puntata del trono over raccontando quello che è successo in questa settimana ma, soprattutto, dopo la scorsa puntata. Il suo sfogo non mancherà così come non mancherà lo show di Tina Cipollari che risponderà a tono a tutte le affermazioni della dama torinese riportando in studio la sua adorata mummia in versione "cabrio". Le risate non mancheranno così come la decisione di Gemma Galgani si sedere nuovamente al centro dello studio per raccontare della sua serata con Riccardo. La new entry racconta della loro cena ma anche di tutto quello che è successo prima e dopo. I due si sono lasciati andare a qualche carezza e ad un bacio a stampa ma una volta in studio tutto cambia, ma cosa succederà?

UN GIOVANE CAVALIERE PER LA DAMA TORINESE

Nella nuova puntata del trono over vedremo Gemma Galgani alle prese con le dichiarazioni di Riccardo che non solo dice di lei cose stupende e la invita ancora una volta a cena, ma alla fine conferma cose inaspettate. Il cavaliere è pronto ad uscire ancora con Gemma ma non ha intenzione di smettere di incontrare altre donne e questo stranisce un po' la dama torinese almeno fino a che Maria De Filippi non annuncia che è arrivato un nuovo cavaliere che vuole conoscerla. Si tratta di Riccardo, un aitante cavaliere di 54 anni che è pronto ad uscire con lei. Gemma lo fa entrare in studio, ammette di volerlo conoscere ma prima deve onorare l'invito a cena fattole da Riccardo. I due usciranno insieme e poi? La dama ripiegherà sul giovane cavaliere?

