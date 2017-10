Giacobbe Fragomeni/ La moglie Sara Rossetti lo tradisce? E’ uno scherzo delle Iene…

Giacobbe Fragomeni: il pugile, vincitore de L'Isola dei Famosi 2016, vittima di uno scherzo de Le Iene Show che ha coinvolto la moglie Sara Rossetti. Come reagirà?

Giacobbe Fragomeni (foto da Facebook)

Durante l'edizione 2016 de L'Isola dei Famosi, Giacobbe Fragomeni è stato ribattezzato più volte come il gigante buono della trasmissione che ha poi finito per aggiudicarsi. Un personaggio schivo, riservato, introverso, poco incline al litigio in un contesto che pure è noto per mettere a durissima prova i nervi. Da qui a pensare che Fragomeni non perda mai la calma, però, ce ne passa. Ne avremo probabilmente una dimostrazione questa sera, quando il pugile sarà vittima di uno scherzo perfettamente orchestrato da Le Iene Show, il programma di Italia Uno condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari, che fraranno credere a Fragomeni che la moglie Sara Rossetti lo tradisce. Orchestratore del malefico scherzo, realizzato con la complicità della compagna del pugile, sarà la Iena Alessandro Di Sarno: dite che riuscirà ad uscirne indenne?

GIUSEPPE FRAGOMENI, IL RITORNO SUL RING

Di certo non vorremmo trovarci nei panni del buon Di Sarno nel momento in cui Giacobbe Fragomeni verrà a sapere del suo corteggiamento nei confronti della moglie Sara Rossetti. Del resto Fragomeni, nonostante i suoi 48 anni, è in forma smagliante. Lo ha dimostrato tornando sul ring dopo un lungo periodo di inattività e trionfando in entrambi i match disputati, vinti il primo per ko e il secondo ai punti. Al termine dell'ultimo incontro che lo ha visto vincitore, Fragomeni ha annunciato la volontà di combattere un'ultima volta entro l'anno prima di ritirarsi definitivamente dalla boxe:"Ho dimostrato di poter essere ancora competitivo a 48 anni contro un avversario difficile, che avanzava e picchiava duro. Voglio fare un terzo combattimento entro la fine dell’anno. Vorrei ritirarmi vincendo un titolo, ma anche se non ci sarà un titolo in palio il prossimo match sarà l’ultimo della mia carriera. Poi mi dedicherò alla palestra che sto per aprire a Milano, in zona Corso Sempione. Si chiamerà Fragomeni Fight Club".

IL SUCCESSO ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Singolare come l'ex campione del mondo dei pesi massimileggeri abbia ottenuto gran parte della sua popolarità dopo la vittoria in un reality. All'Isola dei Famosi 2016, il suo percorso è stato quasi netto: Fragomeni è infatti arrivato all'ultima puntata con una sola nomination superata alle spalle, segnale evidente che anche gli altri naufraghi stimassero le qualità di leader silenzioso del pugile. Allo scontro finale erano in pochi a riconoscere a Fragomeni la possibilità di avere la meglio su Jonas Berami, già attore de Il Segreto e tronista di Uomini e Donne che sull'Isola si era fatto riconoscere come leader del gruppo anti-Simona Ventura. Alla fine, però, il pubblico ha premiato in massa Giacobbe Fragomeni: uscito vincitore con una percentuale di voti quasi bulgara (66%) tra la commozione generale e in particolare di quella Sara Rossetti che oggi a Le Iene Show lo farà penare non poco!

