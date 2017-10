Grande Fratello Vip 2017 / Eliminato, nomination e pagelle: Ignazio Moser e Francesco Monte protagonisti

Grande Fratello Vip 2, le pagelle dell'ottava puntata: Carmen Russo eliminata, Ignazio Moser e Francesco Monte si confrontano in diretta. E Cecilia Rodriguez chiede spazio.

Grande Fratello Vip, pagelle

ELIMINATA CARMEN RUSSO E NUOVE NOMINATION

Carmen Russo viene eliminata nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello VIP. Il verdetto del pubblico al televoto non lascia dubbi e salva Aida Yespica, che potrà godersi almeno un'altra settimana coi suoi compagni. Il destino della venezuelana, però, è ancora in bilico perchè assieme a Raffaello Tonon e a Corinne Clery è nuovamente in nomination. La sensazione è che in questo momento la più debole al televoto sia la concorrente francese, ma la settimana è lunga e ogni previsione può essere ribaltata. A fine trasmissione, Corinne ha discusso con Malgioglio, ancora capitano e quindi immune dalle nomination. La Clery è rimasta delusa dal comportamento di Cristiano, che l'ha costretta ad una nomination palese. "Parlerò con tutti questa settimana, ma non con lui" ha detto Corinne durante lo show. Vedremo se nelle prossime ore si placherà il nervosismo tra i due vip, che erano apparsi piuttosto legati negli scorsi giorni. La serata, però, ha vissuto scossoni decisamente più roboanti rispetto a questo episodio: stiamo parlando del confronto ricco di tensione tra Francesco Monte e Ignazio Moser...

GRANDE FRATELLO VIP, IL FIDANZATO DI CECILIA RODRIGUEZ AFFRONTA MOSER

E' stato il momento più chiacchierato di tutta la puntata. Francesco Monte è entrato nella casa del Grande Fratello per riprendersi Cecilia Rodriguez e allontanare Ignazio Moser. Il suo intento, però, è sfumato in un nulla di fatto perchè la modella argentina ha detto di essere molto confusa e alla fine ha chiesto spazio. Probabilmente, Francesco Monte aveva già capito di essere a fine corsa. L'intesa tra Moser e la Rodriguez, ormai, è alle stelle e l'argentina vorrebbe scrivere un nuovo capitolo con la sua nuova fiamma. Dopo il confronto con Francesco, Cecilia si è sentita poco bene. Il fratello Jeremias le è stato molto vicino, nonostante fosse dispiaciuto per l'epilogo con Monte. Evidentemente tra i due ragazzi c'era e continua ad esserci grande affetto. Prima di lasciare la casa, Jeremias e Francesco si sono abbracciati amorevolmente. Per l'ex tronista comincia una nuova fase della vita, a questo punto pare senza la sua Cecilia. Quella di ieri sera è stata senza dubbio una delle migliori puntate delle stagione. Il Grande Fratello mantiene il ritmo alto e nelle prossime puntate vuole stupire ancora.

© Riproduzione Riservata.