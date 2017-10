HELL'S KITCHEN ITALIA 4/ Anticipazioni 31 ottobre 2017: ospite lo chef Wicky Priyan

Hell's Kitchen Italia 4 anticipazioni della quinta puntata in onda oggi, 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno. Carlo Cracco ha invitato in cucina lo chef Wicky Priyan.

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Questa sera, martedì 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di Hell's Kitchen Italia 4, con Carlo Cracco. Dopo la presenza nella scorsa punttaa delle Donatella in cucina, stasera lo chef veneto ospita un collega: lo chef Wicky Priyan. Il cuoco dello Sri Lanka gestisce dal 2015 il ristorante Wicky’s Wicuisine Seafood a Milano, dove propone una cucina fatta di Giappone ed Europa: “Non è fusion. È cucina giapponese. Con qualche contaminazione mediterranea”, ha spiegato Priyan. Il ristorante di Wicky Pryan è stato recentemente premiato dalla Guida de l’Espresso per la Migliore cucina etnica. Lo chef sarà protagonista di questa puntata tra religioni e contaminazioni in cucina, in cui in studio verrà anche portata una katana (spada giapponese).

I CONCORRENTI ANCORA IN GARA

Settimana scorsa, è stata eliminata Monica, che ha dovuto abbandonare la cucina di Hell’s Kitchen come Ivan, Marta, Andra A. Federica e Luiz prima di lei. I concorrenti rimasti in gara sono quindi 8, divisi in due brigate. Nella brigata rossa, guidata daSybil Carbone, sono rimasti: Enza Crucinio, Erika Ciaccia, Natascha Noia e Andrea De Carlo. I membri della brigata blu, accompagnata da Mirko Carbone, sono: Margherita Olivieri, Lorenzo Tirabassi, Mohamed Lamnaour e Tommaso Olivieri. Come sempre i due concorrenti peggiori della puntata si affronteranno nella sfida finale in cui dovranno sostenere il ritmo di Chef Cracco ai fornelli. Chi sarà il prossimo a lasciare la cucina di Hell’s Kitchen Italia 4? In palio c’è il titolo di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa nell’Isola delle Rose a Venezia. Durante il servizio nel ristorane non mancheranno il maître Luca Cinacchi e il signor Scardovelli. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare la puntata è #HKIta.

