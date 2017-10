IL PARADISO DELLE SIGNORE 2/ Teresa perdonerà Pietro? (Anticipazioni del 31 ottobre 2017)

Il Paradiso delle Signore 2, anticipazioni del 31 ottobre 2017, su Rai 1. Teresa nasconde ai genitori la verità su Pietro. L'imprenditore viene coinvolto in un nuovo inganno

Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv su Rai 1

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 31 ottobre 2017, Rai 1 trasmetterà una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Sarà la nona e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo cos'è successo la settimana scorsa: Vittorio decide di approfittare delle Olimpiadi di Melbourne per portare un po' di americanità al Paradiso. Invita così i tre vincitori di scherma perché si esibiscano di fronte ai clienti, in una prova con il fioretto che coinvolge anche Pietro e Vittorio. I due dovranno quindi confrontarsi viso a viso, soprattutto per chiarire gli attriti che si sono creati negli ultimi tempi, ma Teresa è convinta che sia un errore. Dopo aver fatto parzialmente marcia indietro sulle proprie decisioni, la ragazza ha infatti deciso di dare una nuova possibilità a Mori, ma al tempo stesso ha rifiutato di ritornare al grande magazzino. Vittorio invece sembra ormai deciso ad iniziare una relazione con Andreina, dopo essersi accorto di provare dei sentimenti per lei, mentre Corrado riprende il suo vecchio lavoro ma con un ruolo diverso. Incarica infatti Quinto di prendere il suo posto di capo magazziniere ed ha modo di conoscere anche la figlia della Mantovani, non sapendo che l'Ispettore li sta osservando e che farà di tutto per ostacolare il quadretto familiare. L'atmosfera al Paradiso si scalda quando la Polizia interroga Pietro per l'omicidio di Rose. L'imprenditore decide alla fine di non rivelare di aver visto la vittima la notte precedente, per evitare che Teresa possa di nuovo mettere in dubbio il suo amore. Le autorità tuttavia nutrono dei sospetti sulla sua versione e decidono di considerarlo il principale indiziato, riuscendo a ritornare in libertà grazie all'intervento di un legale assunto da Jacobi. Anche se la Polizia gli ha intimato di non lasciare la città, Pietro decide di raggiungere Biella quando scopre che la fabbrica è in pericolo a causa dell'esondazione del fiume. Troverà inoltre sul posto anche Teresa e deciderà di confessarle tutto sulla notte vissuta con Rose. Dopo aver registrato un forte successo con lo spettacolo, Silvana riceve invece nuove avances da Leo, ma decide di fare un nuovo tentativo con Roberto, che andrà tuttavia a vuoto. Intanto, Letizia capisce che Quinto è ancora innamorato di Anna e decide di lasciarlo, non sapendo che intanto la rivale sta iniziando a nutrire dei sentimenti per Domenico. Anche se la Polizia riesce finalmente a raggiungere la verità sulla morte di Rose, uccisa durante una rapina ad opera di un pregiudicato, Pietro non può fare a meno di credere che il suo amore con Teresa sia ormai rovinato. Nel frattempo, la Mantovani scopre che la madre adottiva di Matilde è stata sorpresa a rubare a casa di alcune persone e che la bambina è stata portata in istituto. Lo staff inoltre le impedisce di vedere la figlia perché ufficialmente non sono parenti, mentre Anna dà alla luce una bambina e Quinto prende in braccio la piccola.

ANTICIPAZIONI DEL 31 OTTOBRE 2017, EPISODIO 9

Il Paradiso delle Signore sarà impegnato questa volta nelle festività Natalizie, un'occasione che Teresa intende sfruttare per rivedere i genitori. Tutti attorno a lei sembrano aver risolto ogni situazione traballante e la felicità degli amici non fa che alimentare la tristezza della ragazza per la relazione interrotta con Mori. Nel frattempo, Dalmazio fa delle nuove pressioni sulla Mantovani, riuscendo a minacciarla e ad imporle di scegliere se trascorrere la vita con lui oppure con Corrado. La donna entra quindi in crisi, soprattutto perché dalla sua decisione dipenderà anche il suo possibile futuro con Matilde. Mori invece dovrà fare di tutto per dimostrare all'ex fidanzata di aver capito i propri errori e deciderà di unire gli sforzi alla Contessa per aiutare gli inquilini del suo palazzo, sfrattati a causa della pericolosità della struttura. Teresa nel frattempo riuscirà a riconciliarsi con i genitori, a cui decide però di nascondere la rottura con Pietro. Per capire se potrà esserci di nuovo un futuro fra loro, la ragazza accetta inoltre di trascorrere le feste con Mori, soprattutto per non insospettire i genitori. Dopo aver accettato l'offerta di denaro da un misterioso banchiere per salvare il palazzo della Contessa, Mori si ritroverà alla fine implicato in un nuovo e losco affare che potrebbe portare Il Paradiso verso la chiusura.

