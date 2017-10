IL SEGRETO / La trappola di Hernando funziona: Damian confessa le sue colpe e cerca vendetta (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 31 ottobre: Hernando tende una trappola a Damian che confessa le sue colpe e rapisce Beatriz. Segue un terribile incendio...

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto oggi a partire dalle ore 16:20. In essa, infatti, il vero volto di Damian verrà svelato anche se le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Tutto avrà inizio quando Hernando deciderà di preparare una trappola per capire le vere intenzioni del figlio. Seppur dubbioso, il proprietario di Los Manantiales deciderà di prendere in considerazione i sospetti di Nicolas e Matias, incastrando il terribile ragazzo. Sarà così che il piano andrà a buon fine: Damian dimostrerà di essere ancora una persona crudele e violenta. Aggredirà il padre e il dottore, dopodiché riuscirà a rapire Beatriz, portandola con sé nel magazzino vicino alla tenuta. Sarà in tale circostanza che il peggior incubo della giovane si trasformerà in realtà: come già accaduto quando era solo una bambina, Beatriz si troverà insieme al padre (sopraggiunto per salvarla) a dover affrontare un terribile incendio, appiccato dallo stesso Damian.

Il Segreto: Damian muore tra le braccia del padre

Le intenzioni di Damian nella puntata di oggi de Il Segreto saranno chiare: farla finita una volta per tutte, morendo al fianco della sorella e del padre. Ne conseguiranno dei momenti incredibilmente ricchi di colpi di scena: Hernando cercherà di salvare i propri figli dalle fiamme, a partire da Beatriz che fortunatamente verrà portata fuori dal magazzino senza gravi conseguenze fisiche. In seguito sarà la volta del crudele Damian: anche se a fatica, Hernando riuscirà a trarre in salvo il figlio maggiore che non sarà fortunato come Beatriz. Le sue ferite risulteranno fatali e, nonostante venga portato in tempo dall'edificio in fiamme, per lui non ci sarà più nulla da fare. Il ragazzo chiederà perdono al padre e alla sorella per la sua crudeltà e morirà tra le braccia di Hernando. Solo allora anche Beatriz capirà di avegli voluto bene e si stringerà al padre in un disperato abbraccio.

