LUCA ARGENTERO / "Io non sono 'sireno', aiuto però le sirene..." (Stasera Casa Mika)

L’attore torinese Luca Argentero è tra gli ospiti che questa sera saranno su Rai 2 nella prima puntata della seconda stagione dello show musicale Stasera casa Mika.

31 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Luca Argentero, Stasera Casa Mika

IL PROTAGONISTA DI ‘SIRENE’ DA MIKA

Nella prima puntata della trasmissione Stasera Casa Mika, in onda questa sera sulle frequenze di Rai 2 è atteso ospite l’attore torinese Luca Argentero. Un artista molto amato dal pubblico non solo in virtù del suo essere considerato un sex symbol ma anche per i tanti film e fiction di successo di cui è stato protagonista nell’ultimo periodo. Infatti, è da poco iniziata la messa in onda della serie commedia – fantasy Sirene, ideata da Ivan Cotroneo (tra gli autori anche di Stasera Casa Mika) diretta da Davide Marengo e che lo vede nel cast assieme a Ornella Muti, Maria Pia Calzone, Valentine Bellè, Denise Tantucci e Rosy Franzese. In una recente intervista parlando della fiction e del proprio personaggio ha rivelato: “Io non sono 'sireno'. Sono Sasà Gargiulo e aiuto le sirene. Sono sirene che hanno tutti i poteri di quelle omeriche: sanno irretire gli uomini parlandogli e sanno fermare il tempo. E ogni 12 ore devono tornare in acqua altrimenti gli rispunta la coda. Iara, la sirena protagonista, deve ritrovare Tritone che è fuggito dal mare. Sott'acqua le sirene la fanno da padrone, è un matriarcato. Trattano malissimo gli uomini. Tritone è veramente scocciato e decide di abbandonare il mondo acquatico per rifugiarsi sulla terra”.

LUCA ARGENTEREO E IL PENSIERO SUI ROGHI IN PIEMONTE

L’attore Luca Argentero in questa notte di Halloween interverrà come ospite nella prima puntata dello show Stasera Casa Mika. In attesa di scoprire in cosa consisterà l’intervento dell’artista torinese vi segnaliamo come in queste ore abbia voluto condannare con fermezza i roghi che stanno devastando una buona fetta del Piemonte ed in particolare la bellissima Val di Susa. Argentero dai propri account social ha pubblicato un post nel quale si può apprezzare una foto che mostra un tramonto di Torino deturpato dal fumo degli incendi rimarcando la necessità di assicurare una pena esemplare ai piromani responsabili dell’accaduto: “Il cielo su Torino... Rosso di sole, ma sporcato dal fumo di oltre 2000 ettari di bosco andati in fiamme nelle nostre valli... Ci vorranno oltre 15 anni per farli tornare come prima... Gli stessi anni andrebbero dati ai piromani...”. Clicca qui per vedere il post.

