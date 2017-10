LUCIANA LITTIZZETTO / “Mika è un Lexotan alto due metri...” (Stasera Casa Mika)

L’attrice e conduttrice televisiva Luciana Littizzetto protagonista questa sera su Rai 2 della prima puntata della seconda stagione dello show musicale Stasera casa Mika.

31 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Luciana Litizzetto, Stasera Casa Mika

MIKA È UNO PSICOFARMACO

Nella prima serata di Rai 2 va in onda lo show Stasera Casa Mika che in questa seconda stagione vede tra i propri protagonista Luciana Littizzetto nelle vesti di nuova “coinquilina” del cantante britannico Mika. Una nuova esperienza per la più stretta collaboratrice di Fabio Fazio per il programma Che tempo che fa, che in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, ha rimarcato l’entusiasmo per questo nuovo show: “Sono fidanzata con Fazio da anni, ma quando arrivano proposte da amanti meravigliosi non dico di no”. Inoltre, la comica italiana non ha lesinato complimenti a Mika alla propria maniera enfatizzando tuttavia alcune delle sue più apprezzate qualità artistiche: “Mika è uno psicofarmaco senza effetti collaterali, un Lexotan alto due metri”. Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere ad un programma elettrizzante e pieno di sorprese.

LUCIANA LETIZZETTO, IL MI PIACE ‘GALEOTTO’

Luciana Littizzetto è il principale volto nuovo di questa seconda stagione del format Stasera Casa Mika. La Littizzetto nell’intervista riportata da Il Corriere della Sera ha rivelato come lo scorso abbia molto apprezzato da spettatrice lo show e che mai avrebbe immaginato di farne parte in questa seconda annata: “L’anno scorso ho guardato il programma da spettatrice curiosa, mi ha subito colpito il fatto che fosse uno show lontano dai canoni della televisione tradizionale. Non conoscevo Mika di persona, gli ho fatto i complimenti su Instgram come una normale fan. Ma quando mi hanno proposto di entrare nel programma ero incerta e spaventata. È un codice televisivo lontano da me: io sono più carnazza e meno poesia rispetto a lui. Mi vedrete diversa da come sono di solito, ho cercato di adeguarmi a questo caleidoscopio, per me è come stare in una meravigliosa bolla di sapone, in questa trasmissione traspira felicità, Mika non è solo talento e professionalità, è un genio”.

© Riproduzione Riservata.