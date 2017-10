Le Iene/ Anticipazioni e diretta puntata 31 ottobre: Giove di Valtopina, città "sequestrata" a 20 dal sisma

Le Iene: anticipazioni e diretta puntata 31 ottobre. Giove di Valtopina, città "sequestrata" a 20 dal sisma: i cittadini vivono ancora nei container. Gli altri servizi, le ultime notizie

31 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Le Iene, diretta puntata 31 ottobre

Tornano Le Iene Show con una nuova puntata ricca di servizi, inchieste e reportage. Oggi, martedì 31 ottobre, ci saranno Ilary Blasi e Teo Mammuccari, in compagnia della Gialappa's Band, alla conduzione del programma di Italia 1. Si parlerà di terremoto nei giorni in cui si commemora quello avvenuto a Norcia proprio un anno fa e il ventennale dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 1997. La Iena Roberta Rei si è recata in Umbria per documentare le condizioni in cui vivono alcune persone a Giove di Valtopina. Sono a dir poco difficili: vivono infatti nei container, perché gli 8 miliardi di vecchie lire dei soldi pubblici stanziati per la ricostruzione delle loro case sarebbero stati spesi per «interventi sismicamente inefficaci», stando a quanto rilevato da una perizia della Procura di Perugia. Le assurdità non finiscono qui: poco tempo fa questi cittadini hanno ricevuto una lettera nella quale si precisa che dovranno restituire le somme erogate dalla Regione per riparare ai danni di questi lavori. Per questo la Iena ha provato a intervistare Maria Rita Lorenzetti, che è stata governatrice della Regione Umbria dal 2000 al 2010, e Catiuscia Marini, presidente in carica. «Noi, Amministrazione, faremo di tutto. Sicuramente (ndr, i cittadini) non pagheranno soldi che non devono pagare», la promessa dell'attuale sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: DA DAVID ROSSI AI BROGLI ALLE ELEZIONI

Nella nuova puntata de Le Iene Show ci sarà spazio per un nuovo servizio sul caso relativo alla morte di David Rossi. L'inviato Antonino Monteleone non ha smesso di occuparsi del presunto suicidio dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra della sede della banca la sera del 6 marzo 2013. La Iena ha incontrato nuovamente la vedova Antonella Tognazzi e la figlia Carolina Orlandi. Prosegue anche l'inchiesta sui brogli alle elezioni politiche: Filippo Roma si è recato in Germania, dove c'è una persona che racconta di come ci siano state irregolarità nella raccolta dei voti degli italiani all'estero in occasione delle Politiche del 2013. Nel servizio che andrà in onda oggi verranno riportate nuove dichiarazioni choc dell'uomo che si definisce «cacciatore di plichi». Non mancheranno le risate: la Iena Alessandro Di Sarno ha organizzato uno scherzo ai danni del pugile Giacobbe Fragomeni: chi avrebbe il coraggio di corteggiare sua moglie? Dopo Le Iene Show ci sarà spazio a "Mai dire GF Vip", dove verranno presi di mira gli inquilini del reality show condotto da Ilary Blasi.

© Riproduzione Riservata.