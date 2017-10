MARCELLO SACCHETTA / Al timone dei Casting di Amici 2017-18: i complimenti e le aspettative dei fan

Marcello Sacchetta torna al timone del casting di Amici 2017-18 alla ricerca di talenti nel mondo della musica e della danze. Ecco le sue dichiarazioni e i commenti dei fans.

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha riaperto i battenti, grazie ai Casting in onda da ieri 30 ottobre su Real Time. Dal lunedì al venerdì alle ore 13:50 gli appassionati del programma potranno seguire in televisione le vicende dei ragazzi alla ricerca del successo nel mondo della danza e della musica. Il compito di condurre tale programma nel daytime sarà ancora di Marcello Sacchetta, con la collaborazione del collega Stefano De Martino. Tanti i talenti che già ieri pomeriggio si sono esibiti nella scuola più famosa della televisione e che mai come nella 17° edizione sono giunti da diverse parte del mondo. Le promesse di Queen Mary sono state mantenute: la nuova edizione sarà la più internazionale di sempre grazie ad aspiranti cantanti e ballerini provenienti da Sud America, Stati Uniti, Spagna e molto altro ancora. Tale scelta ha permesso al programma di raggiungere un risultato molto importante come confermato dallo stesso Marcello Sacchetta qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni: "L’asticella del talento si alza di anno in anno e i ragazzi sono sempre più bravi e preparati".

Marcello Sacchetta e i complimenti dei suoi fan nei social network

Con grande emozione i fan di Marcello Sacchetta hanno rivisto ieri il loro ballerino preferito su Real Time, dove ha condotto la prima puntata del daily di Amici 2017-18. Inevitabili i commenti nel suo profilo Instagram, bersagliato di complimenti e di grandi aspettative per un'edizione che avrà il difficile compito di fare meglio della precedente: "Gli occhi più belli della televisione italiana sono imbattibili" , "Bentornati Marcello e Stefano, mi raccomando fateci divertire anche quest'anno e soprattutto speriamo che la nuova edizione non deluda le nostre aspettative" , "Ho sempre visto Amici e spero davvero che ritorni ad essere un programma serio, migliore dello scorso anno. Nelle ultime edizioni ha lasciato alquanto a desiderare! Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che aspirano a coronare il loro sogno".

© Riproduzione Riservata.