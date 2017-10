MIA MADRE/ Su Rai Movie il film con Margherita Buy e Nanni Moretti (oggi, 31 ottobre 2017)

Mia madre, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 31 ottobre 2017. Nel cast: Margherita Buy, Nanni Moretti che ha diretto anche la regia e Giulia Lazzarini. Il dettaglio della trama.

31 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MARGHERITA BUY

Il film Mia madre va in onda su Rai Movie oggi, martedì 31 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2015 dal regista Nanni Moretti, un omaggio alla madre del cineasta capitolino (ma nato a Brunico) scomparsa all'epoca della lavorazione del film. Nel cast, Margherita Buy nella parte della protagonista Margherita, lo stesso Nanni Moretti nel ruolo del fratello di Margherita, Giovanni. E poi Giulia Lazzarini che interpreta Ada, la madre del titolo, Enrico Ianniello (Vittorio), Tony Laudadio (il produttore), John Turturro (Barry Huggins), Stefano Abbati (Federico), Camilla Semino Favro (Margherita da giovane), Beatrice Mancini (Livia) e Pietro Ragusa (Bruno). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MIA MADRE, LA TRAMA DEL FILM

Margherita è una regista abituata a confrontarsi con temi di grande impegno sociale, e che sta girando un film particolarmente delicato e al quale tiene molto, sugli operai di una fabbrica che rifiutano il piano di licenziamenti proposto dal nuovo padrone per tenere aperta l'azienda. Padrone interpretato da Barry Huggins, attore internazionale estremamente quotato ma anche notoriamente capriccioso, celebre per la sua capacità di dimenticare in qualsiasi momento le battute. Al periodo di forte pressione lavorativa, per Margherita si aggiunge la crisi dal punto di vista familiare, visto che la madre Ada viene ricoverata in ospedale a causa di un grave scompenso cardiaco. Simbolicamente, la mancanza di un punto di riferimento come la madre apre un grave periodo di crisi per Margherita, che non riesce ad essere vicina alla madre nella malattia come vorrebbe, e che allo stesso tempo si trova a gestire con fatica il rapporto con la figlia Livia, alle prese anche con problemi scolastici, rimandata in quel Latino che proprio Ada, nella sua carriera da insegnante, aveva insegnato con grande amore. In più Ada vede cambiare il rapporto col fratello Giovanni, affermato ingegnere che dedice di fermarsi dagli impegni del suo lavoro per accudire a tempo pieno Ada, dimostrandosi attento e premuroso riguardo le esigenze della madre in difficoltà. Margherita finisce con lo sbottare con tutti quelli che la circondano, dal compagno Vittorio dal quale si sta separando, alla figlia al fratello fino allo stesso Barry Huggins, ormai ingestibile sul set. Progressivamente però la situazione si ricompone, Huggins spiega di essere dislessico, Livia si addolcisce e prende ripetizioni da Ada, tornata a casa perché ormai troppo grave per essere curata. Ada, prevedibilmente, muore, e Margherita si accorge dell'eredità lasciata dalla madre dalla processione di ex allievi della professoressa, che si presentano in casa per portare un omaggio e un ultimo saluto alla donna.

