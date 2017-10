MIKA/ 'Dieci anni fa feci bancarotta, spesi 10 milioni di euro'

Mika, stasera andrà in onda il programma 'Stasera a casa di Mika 2'. Il presentatore tv si racconterà con alcuni episodi della sua vita privata, non più misteriosa.

31 ottobre 2017 Francesco Agostini

Mika si racconta nel suo programma (Facebook)

Questa sera su Rai 2 riparte il varietà televisivo del cantante-presentatore-one man show Mika. Il programma è registrato e vedrà tantissimi ospiti che si susseguiranno sul palco tra cui l'attore italiano Luca Argentero, la comica Luciana Littizzetto (vera e propria star di Che tempo che fa con Fabio Fazio) e l'amico di infanzia di Mika, Gregory. Nonostante la bravura del presentatore anglo-libanese, comunque, il programma televisivo non potrà essere live proprio perché in onda su Rai 2. E' lo stesso Mika a spiegarlo sulle pagine de Il Messaggero: 'Purtroppo è una questione di budget. Le dirette di questo tipo sono molto costose e sono tipiche di Ra 1, non di Rai 2.' Ma Mika non pare farsene un problema più di tanto, visto che tanti artisti più o meno noti hanno deciso di rispondere al suo invito a partecipare a Stasera a casa di Mika 2. Tra i tanti ci sarà anche la regina della 'pappa col pomodoro', quella Rita Pavone che ha fatto ballare milioni di italiani. Di lei il cantante ha detto: 'Ho deciso io di invitarla nel mio programma. Mi ricorda mia nonna.' Sarà da prendere come un complimento?

MIKA E LA BANCAROTTA

Quando si hanno tanti soldi in giovane età si può perdere la testa. Questo accade a tanti giovani che si ritrovano con molti (troppi) soldi in mano in un'età in cui non si è ancora del tutto pronti. Mika, anche se creativo e artistico quanto vogliamo, non è affatto esente da tutto ciò. Lui stesso ha raccontato che dieci anni fa, all'inizio della carriera, fece una clamorosa bancarotta. Sempre sul Messaggero si legge: 'Dieci anni fa andai in bancarotta perché spesi tutto quello che avevo guadagnato, ossia due milioni di euro. Lo feci per uno spettacolo di una notte sola. Da quell'episodio ho imparato moltissime cose, adesso sono molto più oculato nello spendere i miei soldi.' Una vicenda che fa sorridere, forse, ma che deriva da alcune situazioni infantili forse mai risolte del tutto. Mika stesso parla di come, nella sua famiglia, c'erano periodi 'in cui i soldi c'erano e periodi in cui non c'erano affatto.' Certamente questa situazione di incertezza può aver influito sulla sua cattiva gestione del denaro, anche se questi fatti non sono certamente più recenti. Come dicevamo, Mika ha imparato la lezione.

MIKA TRA GOSSIP E VITA PRIVATA

Sulla vita privata di Mika, fin dall'inizio della sua carriera, si è sempre fatta avanti una domanda a più riprese: è gay oppure no? All'inizio il cantante anglo-libanese rispondeva con poca convinzione alle domande insistenti dei giornalisti, salvo poi cedere definitivamente nel 2012, quando Mika stesso ha fatto coming out e ha ammesso pubblicamente di essere omosessuale. Un omosessuale anche monogamo, visto che dalla bellezza di 10 anni condivide una storia d'amore con il regista Andrés Dermanis. I due riescono a vedersi quando possono, visto che Mika lavora in Italia e Andrés invece svolge la sua attività di regista di documentari perlopiù in Grecia; il loro punto d'incontro è una casa che condividono a Londra. Come si legge su gossipetv.com in questa casa 'ci sono una sacco di libri e di arte. Poi c'è il mio cuoco, il giardiniere, i miei cani. Andrés si arrabbia spesso perché è sempre circondato da estranei.' Eppure, nonostante tutto questo mondo un po' fatato, Mika afferma, sul Mesaggero, di non essere per niente uno snob, anzi: 'Sono un perfetto antisnob. Lo snobismo è una cosa per pigri.'

