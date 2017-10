MIKA/ Un meraviglioso viaggio anche nell’Italia di ieri a "Stasera Casa Mika"

Il cantante britannico di origini libanesi Mika protagonista questa sera su Rai 2 della prima puntata della seconda stagione dello show musicale Stasera casa Mika.

MIKA, “UN CAMMINO ANCHE NELL’ITALIA DI IERI”

Questa sera inizia sulle frequenze di Rai 2 la seconda stagione dello show Stasera Casa Mika che vede grande mattatore il cantante britannico di origini Mika con al proprio fianco Luciana Littizzetto. Una nuova avventura televisiva che si preannuncia molto interessante nonché ricca di colpi di scena. Lo stesso Mika in un’intervista rilasciata in queste ore al quotidiano Il Corriere della Sera, ha voluto regalare qualche anticipazione: “Il cammino continua non solo nell’Italia di oggi, ma anche nell’Italia di ieri. Ho chiesto a Ivan Cotroneo di farmi viaggiare, di parlare anche dell’Italia dei suoi genitori: mi piace quest’idea di far arrivare anche alle nuove generazioni qualcosa del passato... Seguo sempre la paura delle cose nuove : quando sono un po’ scomodo vuol dire che la direzione è giusta, se ho l’ansia vuol dire che va bene. In tutto quello che faccio l’importante è che ci sia la musica: è la musica che mi pulisce, che mi mette le cose in ordine. Non è un caso che in questo periodo stia scrivendo il mio nuovo progetto musicale: l’energia e i colori che si trovano nell’album si riflettono anche nello show tv”.

A STASERA CASA MIKA “TEMI UMANI E ATTUALI”

Dunque uno show che non avrà soltanto una connotazione musicale ma che andrà a toccare vari argomenti come il riscoprire le radici di un popolo ma non solo. Nel corso della stessa intervista, Mika ha rimarcato come tuttavia non saranno toccati dei temi sociali predefiniti indirizzando l’attenzione verso temi soprattutto attuali. Inoltre ha anche voluto spendere delle splendide parole per Luciana Littizzetto che sembra aver migliorato il suo rapporto con il mondo televisivo: “Non tratteremo temi sociali predefiniti, ma temi che definirei semplicemente umani, che attengono all’oggi. Discuteremo di tutto senza paura, il mio impegno è proteggere la libertà di voce di tutti. La Littizzetto? Luciana mi ha aiutato a rompere la barriera tra fuori onda e in onda, tra programma scritto e improvvisazione”.

