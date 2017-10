NANNI MORETTI/ "Ho avuto un altro tumore": il filmato della seduta di radioterapia nel suo nuovo corto

Nanni Moretti: ha sorpreso tutto il regista alla Festa del Cinema di Roma. A conclusione del suo intervento ha detto di aver avuto un altro tumore e mostrato il video della sua radioterapia

31 ottobre 2017 - agg. 31 ottobre 2017, 16.31 Dario D'Angelo

Nanni Moretti (foto da Facebook)

Nanni Moretti è personaggio abituato a stupire. Ma questa volta ha superato se stesso. Ospite alla Festa del Cinema di Roma, il regista ha svelato di aver sconfitto un nuovo tumore dopo quello di 20 anni fa. L'occasione per la rivelazione è arrivata a conclusione di uno degli "incontri ravvicinati" della kermesse, quando l'interprete di Brunico ha voluto regalare al pubblico 8 minuti non montati del suo prossimo corto:"Autobiografia di un uomo mascherato". Le scene, come riportato da Repubblica, vedono Nanni Moretti indossare una sorta di burqa traforato sul capo e a coprirgli le spalle. Mentre cammina sul Tevere commenta:"I romani sono abituati all'uomo mascherato e non si voltano più, non fa loro impressione". Poi c'è uno sguardo dato dalla finestra di un appartamento: si svolge un trasloco. Al termine della proiezione, Moretti dirà:"Ero io non l'avevate capito? E siccome dopo vent'anni da un'altra parte ho avuto un altro tumore e penso che si possa filmare non tutto ma quasi tutto, ho filmato una delle tante sedute di radioterapia".

LA REAZIONE DEL PUBBLICO

Dopo qualche secondo di sconcerto e titubanza, il pubblico della Festa del Cinema di Roma ha compreso che quello di Nanni Moretti non era uno scherzo. Il regista ha davvero sconfitto un nuovo tumore e ha pensato di testimoniare la sofferta esperienza della radioterapia attraverso la forma d'arte che meglio conosce: il cinema. Il pubblico, dal canto suo, subito ha voluto riservargli un applauso se possibile ancora più fragoroso di quello con cui l'aveva accolto sul palco all'inizio dell'incontro. E Nanni Moretti non si è sottratto, anzi: al momento dei saluti, il regista che ha approfittato dell'occasione per promuovere il suo ultimo "Mia madre", ha alzato le braccia e fatto sfoggio dei muscoli, quasi a voler rassicurare il pubblico romano che il peggio è passato, un'altra battaglia vinta e finalmente alle spalle.

