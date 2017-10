Nuovo tronista a Uomini e Donne / Chi prende il posto di Mattia Marciano? Quattro candidati

Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista che prenderà il posto lasciato vacante da Mattia Marciano? Ecco tutti i candidati al trono classico

31 ottobre 2017 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? È questo che i fan dello show di Canale 5 si chiedono dopo che un posto al trono classico è rimasto. Mattia Marciano ha fatto la sua scelta, ricaduta su Vittoria Deganello e ora si attende di scoprire se la redazione deciderà di dare quel posto vacante ad un altro ragazzo o ragazza alla ricerca dell'amore. Il pubblico si chiede infatti chi potrà salire sul trono e i nomi per il momento non mancano. Un nome sul quale si vocifera molto negli ultimi giorni è quello di Francesco Chiofalo. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma, che nello studio di Uomini e Donne le ha provate davvero tutte per riavvicinarsi alla ragazza, di recente ha pubblicato un messaggio su Instagram nel quale si è detto pronto a voltare pagina e andare avanti, lasciandosi la storia con Selvaggia alle spalle. Alcuni hanno inteso questo gesto come la prova del fatto che proprio lui sarà il nuovo tronista.

I NOMI DEI POSSIBILI TRONISTI

Un'altra possibilità che renderebbe davvero felice il pubblico di Uomini e Donne è quella di vedere sul trono Nilufar Addati. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano ha fatto breccia nel cuore del pubblico per la sua spontaneità e schiettezza, una ragazza vera che sarebbe sicuramenter seguitissima dal pubblico a casa. C'è anche chi spera che, dopo la questione Soleil e Luca che l'ha rivista protagonista, possa essere Giulia Latini a tornare a Uomini e Donne alla ricerca del grande amore. I fan di Temptation Island invece chiamano a gran voce sul trono un'altra affascinante bionda: Desirée Maldera. Che possa essere proprio uno di questi quattro il nuovo tronista di Uomini e Donne? Ci sono anche altre due possibilità: che la redazione opti per un volto nuovo, mai visto in tv oppure che decida di concludere questo trono con i tre tronisti rimasti.

© Riproduzione Riservata.