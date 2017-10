Oroscopo di oggi 31 ottobre 2017 di Paolo Fox

Paolo Fox, oroscopo di oggi a LatteMiele:previsioni 31 ottobre 2017, che giornata sarà per tutti i segni zodiacali? Quali sono quelli in difficoltà? Ecco chi sale e chi scende.

31 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX A LATTEMIELE (31 OTTOBRE 2017)

Andiamo ora a vedere nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele la situazione segno per segno. Partiamo da un'analisi approfondita di Vergine e Scorpione. La Vergine continua a vivere un periodo molto importante anche se attualmente si trova a vivere delle giornate un po' fiacche. Deve comunque procedere per la sua strada e non mollare perché potranno esserci delle grandi novità in vista di un 2018 importante. Per ottenere qualcosa basta solo volerlo, lo diceva infatti anche Bacone che ''volere è potere''. Per lo Scorpione sarebbe un peccato non darsi da fare in questi giorni in cui c'è una condizione davvero positiva sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che quella sentimentale. Chi ha un'idea o un progetto deve portarlo avanti, le opportunità non mancano. È probabile avere fortuna negli incontri, però bisogna analizzare bene le persone che ci si troverà davanti da qui alle prossime ore.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox, secondo quanto raccontato sull'emittente radiofonica LatteMiele. Sicuramente è in continua crescita il segno dei Pesci che riesce a vivere una rivoluzione dentro di sé anche grazie alla forza e alla determinazione che contraddistingue questo periodo. Non sono da sottovalutare nemmeno gli incontri che potrebbero essere davvero molto importanti sotto diversi punti di vista. Il Capricorno potrebe ritrovarsi a discutere con qualcuno all'improvviso, bisogna fare attenzione a diversi contesti perché si rischia di ritrovarsi in una situazione che ci si poteva aspettare ma che non va giù. Lo Scorpione deve assolutamente darsi da fare, perché rischia che la sfera lavorativa e quella sentimentale possano creare delle situazioni interessanti che però vanno assolutamente coltivate con interesse. Staremo a vedere se si riuscirà ad essere razionali e anche emotivi.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 31 ottobre 2017. Il Sagittario deve mettere in ordine la propria vita, dopo un periodo molto complesso. Al momento la priorità è quella di riposare il più possibile per evitare di provare un fisico che in questo momento non è al massimo. L'Ariete si sente messo da parte, non riesce a farsi vedere nonostante ci sia una lotta per provare ad imporsi e a trovare la strada giusta per emergere. In ambito lavorativo stanno arrivando delle risposte, ma dovrebbe accadere anche qualcosa di più per quanto riguarda il campo sentimentale. I Gemelli hanno vissuto dei cambiamenti molto importanti in questo ultimo periodo, spesso però questo non è stato voluto e ha portato a situazioni complesse anche se non nocive per la salute. C'è stata l'opportunità di voltare pagina, ma ora c'è necessità di riposare un po'.

