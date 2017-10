POSTA GROSSA A DODGE CITY/ Su Iris il film con Henry Fonda (oggi, 31 ottobre 2017)

Posta grossa a Dodge City, il film in onda su Iris oggi, martedì 31 ottobre 2017. Nel cast: Henry Fonda e Joanne Woodward, alla regia Fielder Cook. La trama del film nel dettaglio.

31 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST HENRY FONDA

Il film Posta grossa a Dodge City va in onda su Iris oggi, lunedì 31 ottobre 2017 alle ore 21.00. U western del 1966 che è stato diretto da Fielder Cook (Pridenza e la pillola, I giganti uccidono, Come salvare un matrimonio e rovinare la propria vita) e interpretato da Henry Fonda (C'era una volta il West, La parola ai giurati, Sfida infernale), Joanne Woodward (La lunga estate calda, La donna dai tre volti, La prima volta di Jennifer) e Jason Robards (Magnolia, Tutti gli uomini del Presidente, La ballata di Cable Hogue). Posta grossa a Dodge City è un western molto atipico, soprattutto perchè il selvaggio west fa solo da cornice a un film che è tutto sommato una commedia e un film sul poker. Il film è quasi completamente girato in interni, sul tavolo da gioco, e manca completamente l'azione, ingrediente fondamentale in un film western classico insieme alle sparatorie e ai paesaggi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POSTA GROSSA A DODGE CITY, LA TRAMA DEL FILM

Una famiglia di coloni in marcia per San Antonio si ferma in una cittadina sulla strada, Dodge City. I membri della famiglia entrano nel saloon sulla strada principale per rinfrescarsi un po' e qui scoprono che gli uomini più ricchi di tutto il Kansas si stanno sfidando in una partita a poker. Meredith (Henry Fonda), il capofamiglia, ha giurato alla moglie (Joanne Woodward) che non avrebbe più giocato d'azzardo, ma per lui è difficile resistere alla tentazione. Quando si siede al tavolo Meredith non ha molta fortuna, e comincia a perdere parecchio denaro. La fortuna però lo assiste e l'uomo si ritrova con una mano irresistibile. L'uomo è così certo di vincere che punta tutto ciò che possiede. L'emozione però è troppo forte e Meredith muore d'infarto, di colpo, accasciandosi sul tavolo fra le carte. Per non perdere tutto la moglie Mary è costretta a subentrare al marito e continuare la partita. La donna ha una mano letteralmente da infarto, ma sul piatto c'è tutta la sua vita e lei non ha mai giocato una partita di poker in tutta la sua vita. Come andrà a finire?

