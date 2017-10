SOTTO COPERTURA 2, LA CATTURA DI ZAGARIA/ Anticipazioni ultima puntata 6 novembre 2017: Agata in pericolo

Sotto copertura 2, La cattura di Zagaria: anticipazioni ultima puntata 6 novembre 2017. Non è un momento facile per la squadra di Romano. E nemmeno per Agata e Nicola

31 ottobre 2017 Bruno Zampetti

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria

COSA SUCCEDERÀ NELL'ULTIMA PUNTATA?

Siamo arrivati all’ultima puntata di Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria. L’ultima puntata si preannuncia da non perdere assolutamente. Le prime anticipazioni dicono infatti che Michele Zagaria affiderà a Nicola un compito davvero malvagio: uccidere Agata. Il boss ha infatti capito he la ragazza sa troppe cose e non ha intenzione di assecondare i suoi progetti. Tanto più che ha scoperto chi è stato a uccidere sua madre e quello che pensava essere suo padre. La Farina sarà però anche sotto stretta sorveglianza della squadra, passata ora ai comandi di Visentin. L’intuizione è che lei possa portarli in qualche modo fino al boss.

Bisognerà poi vedere come si comporterà Carlo, dopo che Romano è stato allontanato da Napoli grazie anche alla sua collaborazione con la De Simone. Sembra che il ragazzo comunque riuscirà ad avere un ruolo importante per riuscire ad avvicinarsi a Zagaria. Chissà se anche Nicola riuscirà a fare la scelta giusta e a non essere tormentato dall’idea di aver tradito il suo boss. Michele, intanto, da Roma cerca il modo per scagionarsi dalle accuse che gli sono state rivolte. Visentin capirà però presto che senza di lui le indagini non possono andare lontano comincia quindi un lavoro per smontare le menzogne che sono state mosse contro Romano.

