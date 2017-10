STASERA CASA MIKA/ Ospiti e anticipazioni: Elisa e Luca Argentero nel salotto di Mika (oggi 31 ottobre 2017)

Stasera, martedì 31 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il primo grande appuntamento con la nuova edizione di Stasera CasaMika. Ecco gli ospiti di Mika e Luciana Littizzetto.

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stasera CasaMika su Rai 2

Questa sera, martedì 31 ottobre 2017, alle 21.20 s Rai 2 Mika riapre le porte di casa sua per la seconda edizione di Stasera CasaMika. La trasmissione evento dello scorso anno - in onda tra il 15 novembre e il 6 dicembre con una media di 2.760.000 spettatori pari all’11,80% di share - torna con quattro prime serate. Compagna di viaggio di questa nuova edizione sarà Luciana Littizzetto: “È “ispirante” avere Luciana con me. Lei non farà finta di essere niente, a parte se stessa. Mi ha sempre fatto ridere, ha un’energia unica”, ha detto il cantante libanese a Tv Sorrisi e Canzoni. In studio ci sarà anche un coinquilinospeciale: Gregory, amico di infanzia di Mika. Immancabili Melachi e Amira, le due amatissime golden retriever dello showman, che assisteranno allo show comodamente accovacciate sul divano di casa. Ogni puntata sarà aperta da It’s My House, il singolo scritto e composto da Mika con Jonathan Quarmby e Fiona Bevan appositamente per lo show. Ricordiamo che la prima stagione di Stasera CasaMika si è aggiudicato a Berlino il prestigioso Rose D’Or Award come miglior programma europeo di intrattenimento del 2016.

LA FICTION “IL RAGAZZO CHE VIENE DAL FUTURO”

Anche quest’anno Mika percorrerà il nostro Paese, come un viaggiatore “navigato” ma che sa cogliere lo straordinario ella quotidianità e nelle persone più semplici. La prima tappa del suo viaggio in Italia sarà in Sardegna, a Gergei in provincia di Cagliari: qui Mika ha trascorso un’intera giornata con un pastore, Emilio Concas. Rivedremo Mika al volante del suo taxi per le vie trafficate di Milano: il cantante preleverà i clienti del servizio taxi (ignari di trovarlo come conducente del mezzo) conducendoli in giro per la città e facendosi raccontare le loro storie. Tra le novità di questa seconda edizione di Stasera CasaMika, la fiction “Il Ragazzo Che Viene Dal Futuro” (un progetto originale nato da un’idea di Mika e Ivan Cotroneo) che porta Mika indietro di 50 anni, nel 1967, alla scoperta di un’Italia molto diversa da quella di oggi: “L’ho scritta con lo sceneggiatore Ivan Cotroneo. Legherà insieme le parti del programma girate in esterna e quelle in studio. Per arrivare a questa sorta di “Narnia” che è casa mia, bisognerà passare per una porta girevole come quelle dei grand hotel. Io a un certo punto la attraverso e scopro che sto viaggiando nel tempo…”, ha spiegato Mika a Tv Sorrisi e Canzoni.

OSPITI PRIMA PUNTATA

Per la prima puntata del suo show Mika ha invitato degli amici davvero speciali, con cui dialogare, cantare, ragionare, pensare e divertirsi. Prima ospite internazionale sarà Dita Von Teese, la Regina del Burlesque e icona di stile mondiale. Entreranno a CasaMika anche gli attori Luca Argentero e Valentina Bellè, protagonisti della nuova fiction di Rai 1 Sirene ambientato a Napoli. E poi Riccardo Scamarcio, che quest'anno abbiamo visto nel film con Keanu Reeves “John Wick - Capitolo 2. Grandi protagoniste musicali saranno Elisa e Rita Pavone, con esclusive esibizioni accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle. Tra i momenti speciali della serata, quello che vedrà protagonisti Mika e Elisa insieme al Coro femminile Eufonia di Gavoi diretto dal Maestro Mauro Lisei, per una performance che unisce folklore e musica internazionale. Non mancheranno le sorprese e i grandi successi di Mika e della storia della canzone italiana e internazionale. L’hashtag ufficiale per commentare la puntata sui social è #CasaMika.

