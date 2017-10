STEFANO DE MARTINO / Il ritorno ai Casting di Amici 2017-18 tra emozione e divertimento

Stefano De Martino è tornato alla guida del daytime di Amici al fianco del collega Marcello Sacchetta. La prima puntata ha evidenziato l'emozione e i preferiti del ballerino.

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Stefano De Martino ha cominciato ieri pomeriggio la sua nuova avventura alla conduzione del daily di Amici 2017-2018, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13:50 su Real Time. Per il momento il ballerino si sta occupando dei casting al fianco del collega Marcello Sacchetta: si tratta di un compito duro ed entusiasmante allo stesso tempo in quanto, come annunciando all'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, sarà necessario anche tirare su di morale i ragazzi costretti a rinunciare al loro grande sogno dopo il rifiuto della giuria. È stata soprattutto l'esibizione di una giovane cantante siciliana ad emozionare ieri pomeriggio l'ex marito di Belen Rodriguez. Carmen Ferreri, questo è il nome della ragazza, ha presentato il suo inedito 'La complicità' parlando del difficile rapporto con il padre e le sue parole hanno fatto breccia nel cuore del napoletano che non è riuscito a nascondere le lacrime. Il ballerino ha convinto con le sue battute unite anche ad una buona dose di sano divertimento. Tornerà dunque anche questo pomeriggio, sempre alla solita ora su Real Time.

Stefano De Martino conduce i casting di Amici: ecco le sue ultime dichiarazioni

Stefano De Martino unisce la conduzione della fascia pomeridiana di Amici ad altri impegni promozionali. Continua ad essere un volto molto richiesto in qualità di importanti eventi del mondo della moda o dello spettacolo più in generale. La scorsa domenica è stato lui l'ospite d'onore della quarta edizione di 'Un matrimonio da favola', evento organizzato dal gruppo Altamedia assieme alla direzione della galleria Auchan di Mesagne. Il ballerino di Amici non si è tirato indietro, cercando di rispondere ad alcune domande del pubblico sia per quanto riguarda la sua carriera che la vita privata, a partire dalla sua relazione con Gilda Ambrosio. E, dopo avere presenziato alla sfilata fino all'ultimo modello, il napoletano non ha rinunciato ad esprimere lodi e ringraziamenti alla centinaia di persone accorse per incontrarlo: "Ringrazio tutti per l'affetto che mi è stato dimostrato. Questa accoglienza è fantastica".

