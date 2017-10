STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico criticato per la durata delle puntate: i commenti su Twitter

Striscia la notizia va in onda questa sera, martedì 31 ottobre, alle 20.40 su Canale 5. Il programma è stato criticato per la durata della puntata del lunedì sera che anticipa il GF Vip.

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, martedì 31 ottobre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ieri sera l’appuntamento con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio è stato seguito da una media di 5.286.000 spettatori con uno share del 19%. Un vero testa a testa con I Soliti Ignoti – Il Ritorno (in onda su Rai 1) che ha ottenuto 5.287.000 spettatori con il 19% di share. Forse, a penalizzare il programma di Canale 5 è l’eccessiva durata della puntata del lunedì sera, che anticipa la diretta del Grande Fratello Vip. I fan del reality show non esitano a esprimere il loro disappunto sui social: “#striscia chiude alle 21:35 giustamente il #GFVip inizierà alle 21:45”, “#Striscia ancora deve finire, vabbè è l'ora del the... #GFvip facci sognare stasera!”, “#striscia vediamo di chiudere che sono le 21:32 #GFVip” e “21:28 parte #Striscia lo striscione”, scrivono alcuni utenti su Twitter. E ancora: “Se #Striscia fosse finita alle 21,10 come da programma avremmo 30minuti in più da dedicare a #Cecilia e alla cagata che sta facendo #GFvip”. Settimana prossima Striscia si farà perdonare? Ricordiamo che stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale.

BRUMOTTI PER LE VIE DI MILANO

Nella puntata di ieri sera di Striscia la notizia è andato in onda un nuovo servizio di Vittorio Brumotti contro lo spaccio di droga nelle strade milanesi. Armato di megafono, l’inviato andato in Porta Ticinese a Milano per mostrare la situazione. “Ma il sindaco di Milano @BeppeSala vive in questa città o ci dorme soltanto? #Milano #ColonneSanLorenzo #Striscia #spaccio libero” e “Un paio di risorse armate di cocci di bottiglia minacciano e spargono vetri ma Sala dice che Milano è sicura una meraviglia!”, scrivono due utenti su Twitter. Vittorio Brumotti ha condiviso sul suo profilo Instagram il servizio: “Lo so non servirà a molto ma almeno gli rovino la piazza ! Sera dopo sera magari qualcuno farà qualcosa! Grazie al mio staff che mi segue sempre @striscia_official #nococaine #tvshow”, ha scritto.





