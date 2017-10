Soleil Sorgè e Marco Cartasegna / Foto, il primo bacio pubblico della nuova coppia a Madrid

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna sono stati sorpresi a Madrid nel loro primo bacio appassionato (foto). Dopo la rottura ufficiale con Luca Onestini, la coppia non si nasconde più?

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

Mentre Luca Onestini continua la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, Soleil Sorgè e Marco Cartasegna hanno deciso di allontanarsi per qualche giorno dal clamore mediatico che li ha visti nell'occhi del ciclone negli ultimi giorni. I due ex protagonisti di Uomini e donne hanno smesso di negare l'evidenza, postando vari scatti su Instagram più che eloquenti: sebbene al momento manchi la conferma ufficiale sull'inizio della loro relazione, le foto pubblicate nei social network nella stessa città lasciavano poco spazio ai dubbi. A ciò devono essere aggiunte anche le testimonianza di Chi, che ha fotografato la coppia davanti alla casa di Marco Cartasegna, e di alcuni followers che avrebbero visto i due fidanzatini mano nella mano in qualche locale milanese. E se ancora qualcuno avesse dei dubbi in merito alla nascita di un vero sentimento, ancor prima che Soleil e Luca Onestini si lasciassero ufficialmente con una lettera inviata al Grande Fratello, ecco la prova regina giunta direttamente dalla Spagna.

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna: ecco la prova del bacio

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna si trovano a Madrid, dove sono stati colti in fallo da uno dei loro fan. Neanche la terra iberica permette infatti alla neo-coppia di stare lontana dal clamore mediatico, dato che proprio qui sono stati fotografati in quello che può essere definito il loro primo vero bacio alla luce del sole. I due innamorati, infatti, sono stati immortalati per le vie della capitale spagnola abbracciati e felici, confermando che la loro non è solo una bella amicizia, come dichiarato più volte dall'ex corteggiatrice nei salotti di Barbara d'Urso (clicca qui per vedere la foto in questione). Gianmarco, fratello di Luca Onestini, ci aveva dunque visto giusto fin dall'inizio, dichiarando che tra la coppia stava nascendo un vero sentimento. Non certo a caso, domenica Gianmarco ha voluto mettere nero su bianco il suo punto di vista a Domenica Live: "Avevo visto lungo, tutte le offese di Soleil, tutte le brutte parole che mi ha detto… Secondo me lei aveva già dato segnali, all'epoca, però non c’era ancora la sicurezza, ora invece..."

