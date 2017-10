SOSSIO ARUTA E MANILA BOFF/ Dalla passione alle lacrime: ecco com'è iniziato tutto (Trono Over)

Sossio Aruta e Manila Boff, dopo una breve frequentazione, si sono detti addio: il cavaliere del trono over di Uomini e donne ha davvero detto addio alla bella dama?

31 ottobre 2017 - agg. 31 ottobre 2017, 15.11 Stella Dibenedetto

Sossio Aruta e Manila Boff

Dopo Gemma Galgani e Giorgio Manetti, una nuova storia torna ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne Over ed è quella composta da Sossio Aruta e Manila Boff. Lui è un cavaliere molto noto e altrettanto discusso del trono Over, che tanti cuori ha conquistato e spezzato nel noto studio di Canale 5; lei invece è un volto nuovo del trono degli Over anche se non di Uomini e Donne, visto che l'abbiamo vista protagonista qualche anno fa come corteggiatrice di Tommaso Scala e Aldo Palmieri al Trono Classico. Nello studio di Uomini e Donne Manila è stata subito corteggiata da Sossio ma si è inizialmente detta scettica, visti soprattutto i precedenti da lui avuti nel programma. Poi però tra loro è partita questa conoscenza che è andata avanti per alcune settimane fino a quando Sossio ha deciso di chiudere, affermando di non provare attrazione fisica nei confronti di Manila. (Anna Montesano)

TUTTO FINITO PER LA COPPIA?

Sossio Aruta e Manila Boff hanno dato vita ad una delle pagine più discusse della stagione del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama sono usciti insieme per alcune settimane ma, nella puntata trasmessa la scorsa settimana, il Re Leone della trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di chiudere la frequentazione non provando alcuna attrazione per la dama. Sossio, infatti, davanti al pubblico, alle dame e ai cavalieri e agli opinionisti ha ammesso di non voler andare avanti con Manila, non considerandola la persona giusta. Aruta, infatti, non gradisce determinati atteggiamenti per la dama che, pur mandando giù il boccone, non ha gradito l’atteggiamento di Sossio che, per rifilarle il due di picche, si è presentato in studio con un mazzo di fiori. In puntata, tra i due, sono volate parole pesanti con il pubblico che si è schierato totalmente dalla parte della dama. Nonostante sia una donna forte e indipendente, Manila non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte a Sossio che è stato accusato dagli opinionisti di non essere cambiato e di usare le donne per restare al centro dell’attenzione. Tra Sossio e Manila, dunque, è davvero tutto inito o tra i due ci sarà un clamoroso colpo di scena?

SOSSIO ARUTA E MANILA, LO SFOGO DI LUI SUI SOCIAL

La decisione di Sossio Aruta di chiudere la conoscenza con Manila Boff ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che ha puntato il dito contro il cavaliere, reo di non avere alcuna intenzione di trovare davvero l’amore. La bionda opinionista di Uomini e donne, infatti, è sempre più convinta che Sossio sia semplicemente in cerca della fama e della popolarità e che frequenti le donne, anche quando non prova alcun interesse, per restare al centro dell’attenzione. Il cavaliere, però, rimanda al mittente tutte le accuse e sui social si lascia andare ad un duro sfogo. “Alla mia età non ho più tempo, né pazienza. Non ho più voglia di capire tutto e tutti. Non cerco più di piacere ma cerco io ciò che mi piace. Non ho più voglia di falsi sorrisi, di cortesie obbligate, di rapporti di convenienza. Alla mia età si raggiunge una sorta di saggezza che ti fa dire sai che c’è? Ma vaffa***o”, scrive sui social il Re Leone che non ha alcuna voglia di giustificarsi ancora.

© Riproduzione Riservata.