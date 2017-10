THE REBOUND - RICOMINCIO DALL'AMORE/ Su Rete 4 il film con Catherine Zeta-Jones (oggi, 31 ottobre 2017)

The Rebound - Ricomincio dall'amore, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 31 ottobre 2017. Nel cast: Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha, alla regia Bart Freundlich. Il dettaglio.

31 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

CATERINA ZETA-JONES NEL CAST

The rebound - Ricomincio dall'amore va in onda su Rete 4 oggi, martedì 31 ottobre 2017, alle ore 21.15. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2009 ed è stao diretto dal regista americano Bart Freundlich, tra l'altro marito dell'ottima Julienne Moore. Bart Freundlich non ha una carriera alle spalle di grande profilo alla regia, ma con qualche buon film ha dimostrato le sue buone doti di regista, come in questa pellicola o in 'Uomini & donne' del 2006, film nel quale conobbe la moglie. La sua performance migliore è forse stata la serie 'Californication', dirigendo un alternativo a se stesso David Duchovny. Nel cast di 'The Rebound - Ricomincio dall'amore' troviamo la bellissima Catherine Zeta-Jones che è l'attrice protagonista accanto a Justin Bartha, giovane attore di bella presenza, protagonista del film 'Una notte da Leoni 3', terzo episodio della saga surfista per eccellenza. Alla composizione della colonna sonora il musicista Clint Mansell, ottimo compositore, già nelle colonne sonore di pellicole come 'Il Cigno Nero', 'The Wrestler', il recente 'Ghost in the Shell'. 'The Rebound - Ricomincio dall'amore' è la classica pellicola romantica e sentimentale in stile americano. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE REBOUND - RICOMINCIO DALL'AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Sandy (Catherine Zeta-Jones) è una donna apparentemente realizzata, un marito, due figli, una bella casa, il vero 'American dream' dell'immaginario collettivo, borghese e fintamente felice, idealizzato in tante pellicole, denigrato in altre come 'American Beauty', la catarsi di quell'America borghese, alle volte ipocrita, fatta d'apparenza e di poca sostanza. Infatti così è e Sandy scoprirà l'altra faccia della sua America scoprendo nello stesso tempo la relazione extra coniugale del marito, avvenimento che le farà cadere il mondo addosso. Nell'era di internet e delle scappatelle mediatiche, quasi per caso (ma l'istinto femminile spesso non è mai dovuto al caso) trova scene di sesso tra il marito e la sua amante nell'hard-disk del personal computer, una vera e propria scossa morale, una sberla che non s'aspettava. Il divorzio per Sandy è la sola conseguenza di quel tradimento e la sua nuova vita ricomincerà in un'altra città, sola con i figli, delusa dalla vita, dall'amore e dagli uomini. Eppure Sandy è caparbia e ritrova tutto lo smalto perduto con la routine familiare. Grazie alle sue doti professionali, le riesce quasi immediato trovare un nuovo lavoro, con il passare delle settimane, ed una certa stabilità emotiva e professionale acquisita e riacquistata, un'amica la sprona a uscire di nuovo con uomini. Per questo motivo, con due figli e nessuno che possa aiutarla, decide di richiedere i servizi di una baby-sitter. Tra le varie situazioni che le si presentano, è però un ragazzo molto più giovane di lei ad intrigarla, Aram Finklestein (Justin Bartha), 25 anni, fascino da conquistatore, in grado di scatenare in Sandy quel lato materno che si fonde con il potere della seduzione e dell'energia di un uomo così giovane, forse per lei teneramente da amare.

© Riproduzione Riservata.