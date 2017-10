Teresanna Pugliese / Frecciatine a Cecilia Rodriguez e Francesco Monte? Le parole dell'ex

31 ottobre 2017 Anna Montesano

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2 andata in onda ieri, Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta il fidanzato Francesco Monte. I dubbi nati nella Casa e l'avvicinamento ad Ignazio Moser hanno portato la sorella di Belen a decidere di chiudere questa storia, seppur non senza dolore. Inevitabile che di fronte a tale vicenda il pubblico di Canale 5, che ha conosciuto e imparato ad amare Francesco Monte a Uomini e Donne, non riporti alla mente anche Teresanna Pugliese, sua ex fidanzata e scelta proprio nello studio di Canale 5. Molti i commenti anche ironici nati sul web dopo la rottura tra Francesco e Cecilia e c'è anche chi spera che Francesco e Teresanna possano tornare insieme. Ma cosa ne pensa la bella Pugliese? L'ex tronista, poi corteggiatrice di Uomini e Donne è felice accanto a colui che definisce "il suo principe azzurro": Teresanna ha infatti conosciuto un’altro uomo, Giovanni e hanno una vita molto felice.

LA NUOVA VITA DI TERESANNA PUGLIESE

La coppia non è sposata e per il momento pare non sia in progetto, tuttavia Teresanna ha avuto da Giovanni un bellissimo bambino che si chiama proprio Francesco. Il loro bambino ha già due anni infatti è nato nel 2015; inutile dire che il nome scelto per il bebè fece scalpore in quanto in molti hanno creduto fosse proprio un richiamo al suo ex fidanzato. Teresanna Pugliese non si è espressa sulla rottura tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez anche se in molti hanno ritenuto il messaggio scritto su Instagram pochissimi giorni fa come una frecciatina ai due. "Quando da bambina sogni il principe azzurro ... non è un falso mito ... esiste!!!!2 ha scritto infatti Teresanna.

