Un posto al sole / Vittorio alla ricerca di Anita Falco: chi è davvero la testimone? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 31 ottobre: Vittorio sa che Anita Falco sta mentendo e si mette subito sulle sue tracce per dimostrare la sua falsa testimonianza.

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 con un episodio caratterizzato dai dubbi di Marina su Matteo. Quest'ultimo l'ha delusa, con il suo comportamento tenuto verso gli operai che stanno ristrutturando la villa, ma i motivi di attrito non si fermeranno qui. Al contrario, anche Serra sarà convinto che l'amante non sia completamente convinta dei suoi sentimenti e non si senta ancora pronta a spezzare definitivamente il suo rapporto con il marito. La decisione di non firmare le carte della separazione, a causa di un quadro, non ha affatto piacere a Matteo che d'ora in avanti mostrerà ripetutamente il suo disappunto a Marina. Nel frattempo, Roberto avrà ben altro in mente: proprio come la moglie gli ha più volte rimproverato, l'uomo continuerà a frequentare assiduamente Alice ed Elena, mostrando un pericoloso interesse nei loro confronti, soprattutto verso quest'ultima.

Un posto al sole: Vittorio cerca Anita Falco

Anche nell'episodio odierno di Un posto al sole si tornerà a parlare dell'imminente processo contro Luca Grimaldi. Niko si sentirà confuso, convinto di non avere preso la decisione giusta per questo caso e, la sua crisi di coscienza, si complicherà ulteriormente a causa delle accuse di Vittorio. Quest'ultimo non potrà credere che l'amico si sia schierato fino a questo punto dalla parte sbagliata e deciderà di mettersi in prima persona alla ricerca di Anita Falco: sarà lui stesso a scoprire il legame tra la giovane e il poliziotto? Insieme ai dubbi di Marina relativi alla pericolosità di Matteo Serra, oggi a Upas terranno banco i dubbi di Patrizio a pochi giorni dalla finale di Chef Parade. E il giovane aspirante cuoco non sarà l'unico a dover fare i conti con il suo talento in cucina: anche al nuovo Caffè Vulcano, che Arianna ha trasformato in ristorante grazie al benestare di Silvia, avranno luogo delle piccole scaramucce. Ad Halloween, giorno nel quale il locale dovrà dimostrare di essere all'altezza della situazione, tra Arianna e i suoi collaboratori avrà luogo una divertente scaramuccia: essa riguarderà il cibo o la scelta dell'abito 'mostruoso' da indossare? Raffaele ne combinerà un'altra delle sue?

© Riproduzione Riservata.