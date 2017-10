Una Vita / Nuovi problemi per Mauro: riuscirà ad incontrare la sua Teresa? (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 31 ottobre: Mauro cerca in tutti i modi di vedere Teresa per metterla in guardia sulle presunte cattive intenzioni di Cayetana.

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

È tempo di una nuova puntata di Una Vita, la telenovela in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Ricordandovi che domani, in occasione della festività di Ognissanti il programma non andrà in onda, vi segnaliamo la principale trama di questo pomeriggio: la preoccupazione di Mauro per le sorti di Teresa! Il poliziotto ha cercato di vedere l'amata, entrando di nascosto nell'appartamento di Acacias 38, ma non è riuscito a raggiungere il suo risultato. Al contrario, Cayetana lo ha cacciato senza mezza misure e lo stesso farà anche nell'appuntamento odierno rendendo vano ogni suo tentativo. Il protagonista maschile dela telenovela continuerà ad essere frastornato davanti alla possibilità che alla maestra venga fatto del male: Cayeana finirà per avvelenare Teresa, proprio come accaduto in precedenza alla piccola Carlota?

Una Vita: Cayetana è davvero preoccupata per Teresa?

Mentre Mauro sarà profondamente preoccupato per i rischi corsi da Teresa, Cayetana sembrerà non curarsi delle sue intenzioni, rifiutandosi di permettere qualsiasi incontro tra i due ex amanti. Oggi a Una Vita, però, la dark lady sembrerà essere davvero in pena per le sorti dell'amica, a differenza di quanto ipotizzato dal poliziotto. Per questo la donna affermerà di essere pronta a spendere qualsiasi somma pur di permettere a Teresa di guarire e per raggiungere il suo obiettivo contatterà un luminare dalla medicina, ovvero il dottor Arana. Ma nonostante questi sforzi, Teresa continuerà a tenere gli occhi aperti e a non fidarsi della coinquilina: la lettera ricevuta d Mauro l'ha messa in allarme e per questo la donna deciderà di non assumere qualsiasi medicinale che le verrà consegnato da Cayetana. Questa volta però potrebbe trattarsi di un grave errore. In questo modo la maestra finirà per peggiorare le sue già preoccupanti condizioni di salute?

