Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma chiude con Riccardo, prima crisi per Anna e Angelo (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni registrazione: Gemma Galgani chiude con Riccardo e resta con Guido, chiusura anche per Giorgio Manetti e prime crisi per Anna e Angelo.

31 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

La nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, si è nuovamente aperta con il dietro le quinte di Gemma e un video riassuntivo di sfoghi, tra novità e scontri che profumano di vendetta. La torinese si sta "dividendo" tra Giorgio, Marco, Riccardo e la new entry Guido, per la serie: "Piatto ricco mi ci ficco!". La Galgani nel backstage, dopo l'incursione di Barbara Cappi nella precedente puntata, tira ancora in mezzo la famosa lettera. Di seguito, riflette su chi poter frequentare tra Guido e Riccardo, entrambi interessati a conquistare il suo cuore tormentato. Poi in studio, la catfight con Graziella, sempre pronta ad attaccare come una vera pantera. La dama in realtà, si dice delusa da entrambi i suoi corteggiatori, li sente assenti e distanti e così, dopo averli accolti di fronte a lei per un potenziale chiarimento, la Galgani decide di troncare con Riccardo e di lasciare una porticina aperta verso Guido. Nel frattempo, confessa anche di essere libera sentimentalmente: avrà aggiornato il suo stato di Facebook dopo la storia con Firpo? Guido poi, dopo avere ricevuto i primi rimproveri, sottolinea che proverà a fare di meglio. La loro parentesi poi, si chiude con un ballo insieme.

Trono Over, Uomini e Donne: prima crisi tra Angelo e Anna, cosa succederà?

Successivamente, Annamaria al centro dello studio, confessa che con Alfredo le cose stanno andando bene. Poi si passa a Vincenzo "l'uomo delle barche": come è andata a finire con Anna Maria e Arcangelina? Le cose non si mettono bene, ma per colpa di una insolita richiesta della dama over... Carmine si è sentito con Emy ma lei si preoccupa della distanza: lui ad Avellino lei invece in Piemonte. Poi spazio per Giorgio Manetti e la sua nuova frequentazione con Isabella. I due hanno passato una bella giornata insieme ma poi in studio il cavaliere toscano chiude con la dama per una serie di motivi: uno tra tutti? Lei fuma! La donna allora, colta dalla rabbia lo definisce un uomo superficiale e tra i due s'interrompe la conoscenza anche in malo modo. Piccole crisi anche per Anna ed Angelo, nel corso degli ultimi tempi, hanno forse discusso più del dovuto anche per "colpa" di Marco. Angelo, dimostra di essere gelosissimo e confida che se la donna continuerà a sentire Giorgio, lui si sentirà in diritto di frequentare anche altre dame.

