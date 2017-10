Uomini e Donne/ Anticipazioni: Nilufar tronista al posto di Mattia? Le ipotesi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Nilufar nuova tronista al posto di Mattia Marciano? Oggi si registra e si presenterà il nuovo protagonista della trasmissione.

31 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Come ben sapete, Mattia Marciano ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne. Il campano, dopo un percorso iniziato immediatamente con il piede sbagliato, ha avuto modo di concludere la sua parentesi televisiva uscendo fuori dalla trasmissione al fianco di Vittoria, la sua corteggiatrice preferita. Proprio ieri pomeriggio, alla patinata corte della Queen, è andato in scena l'ennesimo siparietto televisivo di Tina Cipollari che, senza peli sulla lingua accusava ancora una volta il tronista, della sua pregressa conoscenza con la ragazza. La puntata poi, ha evidenziato tutto il malessere di Nilufar, corteggiatrice molto amata dagli opinionisti, che però non riusciva a catturare l'attenzione di Marciano. L'ex corteggiatore di Desirée Popper infatti, fin da subito aveva precisato di non avere alcun trasporto fisico per lei ma di contro, non voleva precludersi la possibilità di conoscere una persona interessante e molto intelligente. La giovane infatti, in funzione della sua "astuzia", ha sentito ancora una volta di non avere fatto centro nel cuore di Marciano ed allora, anche per rispettare la sua dignità di donna, ha voluto eliminarsi. Mattia infatti, è stato incapace di compiere questa scelta, nonostante più volte, la diretta interessata glielo avesse anche chiesto.

Trono Classico: Nilufar scippa la poltrona di Mattia?

Ed intanto, questo pomeriggio, in base alle prime anticipazioni trapelate dalla rete, dovrebbe registrarsi la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Proprio ieri, negli Studi Elios di Roma, sono ritornati in scena dame e cavalieri del trono over per una nuova registrazione. Nilufar potrebbe essere la nuova tronista? Questo è ciò che sperano i fan del programma, sempre attenti a condividere sui social il proprio pensiero con la redazione del programma. Domani, dovrebbe proprio essere presentato il nuovo protagonista che sostituirà ufficialmente Mattia Marciano: si tratterà della ragazza? L'ipotesi non è assolutamente da escludere, visti anche i complimenti e gli apprezzamenti che ha ricevuto durante il suo breve percorso corteggiando - invano - il buon Mattia. Non sappiamo se la redazione deciderà di sostituire Marciano con una figura femminile oppure con una maschile ma ormai, si tratta proprio di poche ore per poterlo scoprire. Voci di corridoio infatti, parlano anche di un potenziale trono per Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma che, dopo la traumatica esperienza con Temptation Island, non è stato in grado di salvare il rapporto con la sua compagna. Staremo a vedere cosa ci riferiranno le primissime anticipazioni di oggi pomeriggio.

