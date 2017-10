Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Alex contro Claudio, lo scontro e poi... (31 ottobre 2017)

31 ottobre 2017

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Classico che ieri si è concluso con l'uscita di scena di Nilufar. Oggi si riparte con il trono di Sabrina Ghio e nello specifico con l'esterna con Fabrizio che la porta in auto e poi a vedere un film con tanto di finale romantico. Lei in studio dichiara di apprezzarlo sempre più. Si passa a Nicolò Fabbri con il quale Sabrina si dice arrabbiata perchè, dopo la segnalazione della scorsa settimana, si attendeva un suo chiarimento in camerino che tuttavia non è arrivato. Lui si giustifica dicendo che in quel momento era distrutto ma queste parole non servono a calmare la tronista, tanto che lo scontro continua per un bel pò. Si passa poi all'esterna con Nicolò R. durante la quale il corteggiatore svela di temere più Fabrizio che l'altro Nicolò ma trova che Sabrina si lasci andare più col suo omonimo che con Fabrizio, così i due si scontrano.

ALEX CONTRO CLAUDIO, È SCONTRO

Si passa alle esterne di Alex Migliorini e va in onda quella con Alessandro che porta il tronista al cinema e gli propone un film molto particolare: la sua storia. Alex si commuove e si sbilancia nei suoi confronti, come osserva Maria in studio. Esterna con Claudio al quale Alex dichiara che è il corteggiatore al quale ha pensato meno, ma lui non si arrende e gli presenta il suo cane ma ha anche un piccolo regalo per lui. In studio però svela che ha trovato Alex distaccato ma i due si scontrano duramente. Percorso avventuroso per Matteo e Alex, che si divertono tanto ma l'esterna è poi interrotta dal turbamento di Claudio in studio che poi Maria De Filippi invita ad uscire.

