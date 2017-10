diMartedì/ Anticipazioni e ospiti puntata 31 ottobre 2017: in studio Emiliana Alessandrucci, presidente CoLAP

Questa sera, martedì 31 ottobre 2017, va in onda alle 21.15 su La7 diMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris. In apertura la copertina satirica di Gene Gnocchi.

31 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gene Gnocchi a diMartedì

Questa sera, martedì 31 ottobre 2017, va in onda alle 21.15 su La7 la settima puntata di diMartedì, il talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. In apertura non mancherà la copertina satirica di Gene Gnocchi. Settimana scorsa il comico ha commentato l'invito a pranzo di Speranza a Renzi, il recente referendum in Lombardia e Veneto. Chi prenderà di mira questa sera? Al momento impegnato in teatro con il suo spettacolo “Sconcerto Rock”, Gene Gnocchi pubblicherà il prossimo 2 novembre 2017 il suo nuovo libro dal titolo “Il petauro dello zucchero”. In studio ritroveremo, ormai come ospite fisso, il giornalista Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica. Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di diMartedì anche sui social: Facebook ufficiale e Twitter (@diMartedi). L'hashtag ufficiale con il quale si può commentare è #dimartedi.

OSPITE EMILIANA ALESSANDRUCCI

Ospite della puntata sarà Emiliana Alessandrucci, presidente CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali). Nello scorso fine settimane la Alessandrucci ha presentato l’evento “#Ccresce, Il Colap cresce e rilancia: economia, sviluppo, competenza, eccellenza”, a Roma presso il centro studi Mater Ecclesiae. “Il 9 giugno quando sono stata riconfermata ho promesso che il programma di questi prossimi quattro anni lo avremmo costruito insieme, eccoci lo stiamo facendo. E lo faremo con la certezza che non si possono arrestare i cambiamenti evolutivi dell’economia, del lavoro, delle professioni, non guarderemo indietro timorosi delle nuove sfide, non alzeremo muri, né tenteremo protezioni, anzi faremo di più: lo impediremo a chi intende farlo”, ha detto nel suo intervento di apertura. Hanno partecipato all’evento Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro della Camera, e Bernardo Polverari, capo gabinetto Funzione Pubblica esperto di sistemi di semplificazione e di riforma della Pa.

