ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI/ I Compositori di Pechino Express 2017 devono trovarsi degli alleati

Achille Lauro e Edorado Manozzi, i Compositori a Pechino Express 2017

I COMPOSITORI BATTONO LE CAPORALI E VINCONO

I Compositori sono i vincitori dell'ultima tappa di Pechino Express 2017 ed anche in base a questo particolare hanno dimostrato di essere usciti dalla nebbia che ha caratterizzato il loro ingresso nell'adventure game. Purtroppo la gara è stata densa di colpi di scena e scontri accesi, toni a cui Achille Lauro e Edoardo Manozzi sembrano tuttavia avvezzi. I Compositori sono riusciti a superare al meglio la prima prova, raccogliendo un cestino di fragole dal peso simile alle richieste di Costantino della Gherardesca. Sono fra i pochi Viaggiatori ad aver dovuto bere infatti appena tre bicchieri di fragolino, per poi proseguire la corsa su strada in modo vincente. I Compositori hanno zoppicato solo nella prova matematica in filippino, ma sono riusciti a rimontare alla grande nella fase successiva. Sono arrivati infatti terzi alla prova vantaggio, in cui si sono dovuti scontrare con Amici, Clubber e Caporali. Lauro è riuscito a far cadere dal tronco Guglielmo Scilla degli Amici, mentre Alice Venturi ha perso contro Edoardo. Anche le Caporali hanno vinto diverse manches, finendo alla fine in uno scontro diretto con i Compositori. Antonella ha perso nel confronto con Edoardo, mentre Jill ha battuto Lauro. Purtroppo alcune infrazioni commesse dai Compositori hanno comportato la loro vittoria ma anche una lite accesa con Antonella. Lauro infatti l'ha accusata di partecipare al programma per avere maggiore visibilità ed è riuscito a pungere sul vivo alcune fragilità della conduttrice. Dopo essere partiti per primi in seguito alla prova vantaggio, i Compositori hanno però perso quota nella fase successiva, slittando al terzo posto durante la seconda notte, al fianco delle Clubber. Sono riusciti alla fine a rimontare del tutto fino al traguardo finale, battendo sul tempo le Caporali e nominando i Maschi per favorire i Modaioli, arrivati all'ultimo posto.

ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI: LA LITE CON ANTONELLA ELIA

I Compositori hanno dimostrato molte delle loro qualità durante l'ultima tappa di Pechino Express 2017. Achille Lauro e Edoardo Manozzi hanno dimostrato di non avere scrupoli nella gara e ad usare qualsiasi tipo di mezzo pur di arrivare al traguardo finale. Lo dimostra quanto avvenuto con le Caporali, soprattutto alla luce dello scontro fra il rapper e Antonella Elia. Nonostante Jill Cooper abbia più volte commesso delle infrazioni, la compagna di squadra ha puntato il dito contro Achille, reo della stessa infrazione. Il tutto è sfociato in un attacco personale che ha pungolato la Elia nel vivo, soprattutto per quanto riguarda il suo percorso professionale. I Compositori sono riusciti comunque a risollevarsi molto rispetto alla prima tappa affrontata, dato che nell'ultima sono riusciti a mantenere la prima posizione fino al traguardo finale. Questo compromette qualsiasi ipotesi fatta in precedenza sul vincitore di Pechino Express 2017, dato che i Compositori potrebbero riuscire a sbaragliare la concorrenza e conquistare il primo posto anche nelle tappe successive. Non bisogna dimenticare tuttavia che una volta a Taiwan, le coppie di Viaggiatori si ritroveranno ad affrontare dinamiche diverse e inedite. Come se la caveranno Achille Lauro e Edoardo Manozzi in un contesto più agiato di quello a cui sono abituati nel privato?

RIUSCIRANNO A VINCERE ANCORA A PECHINO EXPRESS?

Edoardo Manozzi e Achille Lauro dovranno affrontare la prossima tappa di Pechino Express 2017 con toni meno accesi. I Compositori si sono creati infatti molti nemici, fatta eccezione per i Modaioli, che hanno deciso di salvare al traguardo finale. Si sono attirati tuttavia le ire delle Caporali, di certo determinate a fare fronte comune con i nemici attuali pur di sconfiggerli. Senza considerare le Clubber e i Maschi o gli Amici. Fra coppie forti e meno forti, difficile trovare qualche Viaggiatore che non abbia un conto in sospeso con Lauro e Edoardo. Questo potrebbe comportare la loro votazione nel caso in cui finissero nelle ultime posizioni, dato che i rivali non esiterebbero a votarli in base ai rancori precedenti. I Compositori devono quindi trovare un alleato al più presto fra le coppie più forti rimaste in gara.

© Riproduzione Riservata.